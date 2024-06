Jugadores del Águila de Veracruz dan salida al primer autobús de ADO con la imagen del equipo

Veracruz, Ver.- Los jugadores del Águila de Veracruz Luis Partida y Rolando Hermida sorprendieron a los pasajeros que viajaron de Veracruz a la Ciudad de México con la inauguración del primer autobús del ADO brandeado con publicidad del equipo.

Este viernes se hizo la inauguración formal de la primera unidad que publicitará al equipo oficial de los veracruzanos en sus recorridos de Veracruz a Ciudad de México y de Ciudad de México a Veracruz.

Los pasajeros que viajaron a las 10:30 de la mañana a bordo de la unidad 1282 se mostraron sorprendidos al ser recibidos por dos de los jugadores del Águila de Veracruz que a su vez les obsequiaron un kit de viajero para que la travesía fuera más cómoda.

Uno de los pasajeros que mostro su felicidad fue Adrián Yáñez originario de Álamo Temapache quien aseguro ser aficionado del equipo y que incluso ha viajado varias veces al puerto de Veracruz para estar presente en los juegos como local.

“Para mí fue magnifico, me gusta mucho el béisbol, si he venido varias veces a Veracruz a verlo jugar de local, no me imagine esta sorpresa, ahorita voy para Poza Rica y ya después viajo a Álamo”, expresó.

¿Cuántos autobusés de ADO tendrán publicidad del Águila de Veracruz?

En total serán dos autobuses brandeados con la publicidad del Águila de Veracruz; se trata de unidades Irizar 2024 de última generación diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia a los pasajeros.

Como patrocinador oficial del equipo, hace unas semanas también se llevó una firma de autógrafos de los jugadores en sus instalaciones ubicadas en la avenida Díaz Mirón.

En total serán dos autobuses brandeados con la publicidad del Águila de Veracruz / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

En el mes de abril se presentó la unidad encargada del transporte de los jugadores, tal como se hacía con el extinto Tiburones Rojos del Veracruz.

Cabe destacar que el equipo ganó los tres juegos contra Chihuahua y estarán en Laredo para disputar la siguiente serie.