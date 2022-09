Sharon Castillo sale de Xalapa; busca el podio en Zacatecas

Xalapa, Ver.- La pilota veracruzana Sharon Castillo García, viaja el próximo fin de semana a Zacatecas para competir en el Campeonato Nacional de Off Road 2022, entre los asistentes se esperan pilotos de todo el país, incluyendo a una de las promesas de los todo terreno en Veracruz, quien aseguró que la posibilidad de subir al podio está latente.

“Me siento emocionada por representar al estado que me vio crecer, además de ser de las pocas participantes femeninas que estarán en este nacional, eso me pone un lindo reto el cual voy a enfrentar”, platicó la corredora veracruzana.

El banderazo de salida para todos los pilotos que asistan, se espera que haya cerca de 60 participantes, será el viernes 23 de septiembre, se contempla que visiten Zacatecas representantes de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Ciudad de México y por supuesto, Veracruz.

“Mi 2022 va mejor de lo que esperaba, nunca pensé que podría llegar a liderar un campeonato, me siento muy orgullosa, todos en mi equipo están contentos y motivados por cómo me he desempeñado en la pista, incluso personas que no conozco me alientan a seguir adelante, a demostrar que este no es sólo un deporte para hombres” platicó Castillo García.

Calendario de competencia

El programa de competencias de acuerdo a los organizadores, comienza el 23 de septiembre con la contingencia en el parque Sierra de Alicia (Caballito de Ortega), una exhibición de autos; el sábado 24, se realizará la competencia nacional de ruta Off Road MX en punto de las 8:00 con sede en el Ecoparque; el domingo 25, se disputa el campeonato estatal y nacional de Leyendas del Off Road en punto de las 11:00.

“Estoy consciente del tipo de competencia y nivel que hay en Zacatecas, pero tengo confianza en mi capacidad, algo importante en un deportista y confío en mi carro; sé que hay posibilidades de tener un podio, pero de no lograrlo al menos tengo una historia nueva que contar, algo nuevo para mi carrera deportiva, hay nervios y emoción, pero van acompañados de calma” comento Sharon Castillo.

Invitación

Si eres aficionado o simplemente quieres apreciar una competencia de este nivel, Sharon Castillo, es la encargada de organizar el viaje a Zacatecas, la idea es tener apoyo en la grada durante la competencia, toda la información en su cuenta de Instagram.