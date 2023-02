Campeonato Nacional de TKD deja nuevas promesas; conoce a Jesús Augusto

En el pasado evento Nacional de Taekwondo que se realizó en Xalapa, con sede en el Velódromo Internacional, surgieron nuevos campeones que serán, sin duda, representantes del país, aunque hubo algunos que no lograron alcanzar el objetivo, pero sí adquirieron mucha experiencia.

Es el caso del estudiante de arquitectura en la Universidad Veracruzana, Jesús Augusto Tadeo Flores Márquez, taekwondoin xalapeño de 22 años de edad, quien representa a Taekwondo Xalapa Kido y la Universidad Veracruzana, pues recientemente se incorporó con Halcones UV.

Te puede interesar: Yesenia Pacheco logró oro en nacional de TKD; la historia

¿Qué lugar logró en el Campeonato Nacional de Taekwondo realizado en Xalapa?

El universitario tomó parte de la categoría 68 kilogramos y logró colocarse en la cuarta posición, siendo felicitado por su familia, amigos y la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, pues fue su primer evento de este nivel.

Deportes ¡Velódromo Internacional de fiesta con el Campeonato de TKD! [Galería]

“Todo pasó muy rápido, porque al llegar a la competencia de inmediato me llamaron para participar. Enfrenté a uno de los más fuertes del país, representante de Tlaxcala, la verdad fue todo muy rápido, como te digo que ni tiempo me dio de sentirme nervioso”, platicó el joven.

Detalló que en su primer combate no tuvo un coach que lo apoyara, algo muy importante para este tipo de competencia, sin embargo, dice que enfrentó el reto.

“Durante el primer combate no tuve coach y para el segundo me apoyó un entrenador de Veracruz, pero ya no pude componer el rumbo y perdí contra uno de los mejores. La verdad es mi primer evento de este nivel, pero no es justificación, por eso me voy a preparar mucho más”, comentó.

Jesús Augusto Tadeo Flores Márquez dijo abiertamente que fue muy complicado esta competencia, pero que no se detendrá, pues quiere mejorar para lograr mucho en el TKD, un deporte que para él significa mucho, pues le ha dado sabiduría y estabilidad, lo que este deporte ofrece a sus practicantes.

“La competencia me da mucha experiencia que tomaré para continuar avanzando como mis compañeros, Karla Naomi Juárez Camacho, quien es categoría adultos 49 kilogramos y Alicia Ortiz Mulato, categoría juvenil 52 kilogramos”, comentó.

El Velódromo Internacional reúne a artemarcialistas de distintos puntos del país | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa Madres de familia realizaron transmisiones en vivo para mostrar el combate que sostenían sus hijos | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa La competencia también cuenta con Para-Taekwondo, rumbo a los juegos Para-Panamericanos | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

El atleta ahora seguirá entrenando diariamente con su club de Taekwondo Xalapa Kido con su primer entrenador, Germán Alberto Hernández Espinoza, pues desea ser un día seleccionado nacional y lo motivó mucho el ver a representantes de otros estados en la competencia desarrollada en la capital.

¿Cuánto tiempo lleva practicando el taekwondo?

Jesús Augusto tiene un año 8 meses de practicar el TKD, deporte que inició en Taekwondo Xalapa Kido; ahora ya también recibe instrucciones de los Halcones UV, pues audicionó para ser parte del equipo universitario, siendo aceptado para seguir creciendo como deportista.

El futuro arquitecto enorgullece a sus padres, Jesús Flores García e Hilda Márquez, así como a su hermano, el futuro agrónomo, Kevin Said Flores Márquez, estudiante de la UV.

El universitario tomó parte de la categoría 68 kilogramos y logró colocarse en la cuarta posición | Foto ilustrativa: Pexels

“Mi hijo es muy responsable y disciplinado. Tiene poco tiempo en este deporte y lo veo muy entusiasmado por llegar lejos. Nosotros siempre le apoyaremos hasta donde él quiera estar. Recientemente se incorporó con Halcones UV y lo veo emocionado”, dijo su mamá, Hilda Márquez.

Y agregó: “Él continúa entrenando con su primer entrenador y ahora lo hará con la Universidad. Estamos orgullosos de mi hijo, porque sabemos del esfuerzo que hace para mejorar. En el nacional no le fue como quisieran, pero eso le dio mucha experiencia para continuar avanzando”, finalizó la mamá.