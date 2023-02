¡Jaque mate! Xalapa será sede del Campeonato Nacional de Ajedrez

Xalapa será sede del próximo Campeonato Nacional de Ajedrez “Mi Veracruz”, evento contemplado a realizarse del 28 al 30 de abril en el Museo Kaná, sede localizada en avenida Murillo Vidal y organizado por las Secretarías de Educación de Veracruz y de Turismo y Cultura, en coordinación con la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos.

Este evento que repartirá una bolsa de cuatrocientos 90 mil pesos en premios, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez y la Federación Mexicana de Ajedrez se espera reciba a más de 600 participantes de distintos puntos del país y de la Entidad Veracruzana.

En la presentación oficial del evento que por primera vez se realizará en la capital veracruzana, estuvo presente, Daniel Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos; Iván Martínez Olvera, Secretario de Turismo y Cultura de Veracruz; Jorge Miguel Uscanga Villalba Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Veracruz e Ivonne Quirarte Mora de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región.

En presencia de medios de comunicación, Daniel Hernández, de la Asociación de Ajedrecistas dijo a los presentes que se espera asistencia de más de 400 jugadores activos de Veracruz y que el 50% son menores, pues el campeonato tendrá categorías infantiles.

Así mismo puntualizó que se contempla que asistan más de lo previsto, que es un total de al menos 600 competidores, sin embargo, podrían ser más pues la convocatoria que ya circula, abarca zonas como la Ciudad de México, del que se espera lleguen a participar.

Remarca que ya están en la página oficial los detalles de la competencia la cual contará con ajedrecistas de estados como Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México.

Ivan Martínez, destacó la importancia de la justa, pues será un campeonato que servirá “para promover este deporte que es cultura para todos”, explicó.

Otro punto muy importante será la derrama económica que generará, ya que los participantes no vendrán solos, estarán acompañados de sus familias, por lo que la parte hotelera contempla una ocupación importante de habitaciones de entre 35 y 40%, indicó Ivonne Quirarte Mora de la Asociación de Hoteles.

La organización invitó a los xalapeños a ser parte de este campeonato | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa Xalapa será sede del próximo Campeonato Nacional de Ajedrez “Mi Veracruz” | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

La organización invitó a los xalapeños a ser parte de este campeonato que por vez primera se realizará en la capital del Estado del que no solo se beneficiará a Xalapa, sino a sus ajedrecistas que tendrán oportunidad se jugar a un nivel muy alto al enfrentar a rivales foráneos con mucha experiencia.

¿Qué categorías se contemplan en el Campeonato Nacional de Ajedrez “Mi Veracruz” en Xalapa?

Mi Veracruz cuenta con las siguientes categorías: Abierta; jugadores con rating menor a 2400 puntos; Huasteca: Avanzados: Jugadores con rating menor a 1900 puntos; Totonaca: Intermedios; Jugadores con rating menor a 1700 puntos; Los Tuxtlas: Aficionados; Jugadores con rating menor a 1500 puntos y no clasificados; Cultura y Aventura: Sub-20: No tener 20 años al 01/01/2023; Altas Montañas: Sub-15: No tener 15 años al 01/01/2023; Olmeca: Sub-12: No tener 12 años al 01/01/2023; Primeros Pasos de Cortés: Sub-9: No tener 9 años al 01/012023.