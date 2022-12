Joven pide apoyo para competir en Barcelona; es basquetbolista

Córdoba, Ver. - Desde los 12 años Christopher Hernández Quezada empezó a practicar basquetbol, siendo su mamá el espejo perfecto para amar este deporte, ahora este joven de 18 años busca apoyo para realizar el viaje a Barcelona y representar a Veracruz como parte de la Selección Nacional U18 Varonil.

Nacido en Ciudad Juárez, desde hace 13 años ha radicado en el municipio de Huatusco donde su primera impresión en el basquetbol fue viendo a su mamá jugar, por curiosidad y las ganas de crecer fue que entró a su primer equipo de Ligas Escolares de Huatusco y desde ese momento no ha dejado el deporte.

Te puede interesar: ¡Logra podio! Eduardo Lorméndez gana medalla de bronce en Campeonato de TKD

Actualmente, cuenta con 18 años de edad y recuerda que de niño él media aproximadamente un metro con 50 centímetros, por lo que quería crecer, siendo esta razón por la que decidió ingresar a este deporte.

Christopher Hernández Quezada / Foto: Cortesía | Entrevistado

"Siempre fue mi sueño ser alto y fuerte, al inicio entré a jugar basquetbol para crecer y si no era el más alto mínimo ser el que corriera más o el que enceste más canastas desde lejos", ese propósito lo logró y actualmente mide 1 metro 83 centímetros.

¿La familia de Christopher también practica el basquetbol?

Dominando el juego, siempre apoyado por su mamá o su hermano mayor, quien también practica el deporte, y aunque tiene otros hermanos menores que él, busca seguir destacando y demostrando a sus hermanos que se puede llegar a cumplir sueños.

Deportes ¡Quieren puro nocaut! Veracruz compite en el Nacional Sureste de Boxeo

Hace unos días, Christopher tuvo la oportunidad de asistir a un evento deportivo donde mostró su talento y pese a que desafortunadamente el equipo con el que participó no quedó entre los primeros lugares, él fue convocado para formar parte de la Selección Nacional U18 Varonil.

"Fui a jugar a San Juan del Río y ahí se desarrolló un torneo en donde yo entré como uno de los tres mejores de Veracruz y en dicha selección vamos a representar al estado en España, en marzo del próximo año".

Años atrás este joven había compartido cancha con los jugadores de la Selección de Veracruz en el Puerto, Xalapa y Orizaba y fue invitado a acudir al torneo de San Juan del Río, Querétaro, siendo este un torneo Nacional representando a Veracruz.

Dijo que la propuesta de este torneo era que si quedaban entre los primeros lugares el premio era representar a México, ellos quedaron en segundo lugar contra el equipo de Querétaro, pero mediante una invitación Christopher fue convocado a ser parte de la selección que acudirá a Barcelona, siendo él uno de los tres mejores de todo el país.

"A los coordinadores les gustó como jugamos y nos hicieron la invitación para ir, también otros dos chicos de Xalapa y Ciudad Mendoza fueron elegidos, pero por cuestiones económicas ellos dijeron que no van a participar, yo estoy haciendo lo posible por ir, pues es un sueño para mí".

Desafortunadamente y aunque su esfuerzo está siendo mucho, Christopher quiere viajar a Barcelona para hacer su sueño realidad y ser seleccionado nacional, teniendo hasta previo al viaje en marzo del 2023 y juntar 56 mil pesos, que es en lo que oscilará el viaje.

Cabe destacar que el equipo con el que asistirá es Liga Nacional de Clubs Amateur (LNCA), "voy a ser sincero, no lo tenía en mente y cuando empezamos el juego me dije que tenía que confiar en mí, que me vean jugar o algún selectivo mayor que me vea e incluso las universidades".

Vuelve a leer: Tiene 14 años y David ya es promesa del boxeo nacional

Christopher debe abonar 7 mil pesos mensuales para poder juntar lo suficiente y poder viajar a Barcelona, sus padres y familia lo apoyan, pero espera que la sociedad lo haga, por ello está realizando la rifa de un arcón navideño, el ganador se dará a conocer el el 24 de diciembre a través de sus redes sociales.

Si quieres apoyarlo, en su Facebook se encuentra como Christopher HQ, están los boletos y costos para la rifa, además realizará más actividades para poco a poco juntar el dinero y poder viajar.

(Publicado originalmente en El Sol de Córdoba)