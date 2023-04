¿Quieres ayudarlos? Equipo de ciegos y débiles visuales busca competir a nivel nacional [Video]

El deporte adaptado es el que más alegrías le ha dado a los mexicanos, quien no se ha parado de su asiento o gritado con todas sus fuerzas al televisor cada que uno de los competidores mexicanos se mide a los mejores del mundo en su disciplina, aunque te estamos dando el resultado final, llegar a competir a los eventos deportivos internacionales.

Ahora te platicamos el camino, que no es nada sencillo, lo primero es competir en las eliminatorias de zona, municipal, estatal y regional hasta llegar el evento nacional, el cual determina quienes son los atletas que vestirán los colores de México, en otros casos se miden los logros de acuerdo a las marcas que tengan a los largo de la temporada.

Todo bonito hasta ahí, pero que pasa cuando los equipos no tienen el recursos ni el apoyo suficiente para asistir a las competencias, entre todos los prospectos a medallas por esa falta de oportunidades alguno podría quedarse en el camino y no continuar con su sueño deportivo, es por esa razón que muchos atletas optan por solicitar el apoyo de la población, esa que al final es la que lograr levantar a todos sus héroes deportivos en el podio.

¿Conocer al equipo Halcones ciegos y con baja visión de Xalapa?

El proyecto deportivo inició en el año 2022 de la mano de Kaleeb Alexander Ramírez Monrroy quien actualmente es el presidente del club, el cual busca darle una oportunidad de practicar deporte a este sector de la población en el que las reglas se adaptan para que las personas con diferentes discapacidades puede practicarlos.

“Actualmente en Xalapa practicamos paraatletismo, fútbol para ciegos y Goalball; el Goalball es el único deporte paralímpico que fue creado para personas con discapacidad visual, por lo que no es un deporte adaptado como tal”, platicó Ramírez Monrroy.

Hay que destacar que a tan sólo un año los emplumados ya consiguieron un logro importante, participar en un cuadrangular de Golbol o Goalball (son válidas las dos expresiones) a nivel nacional en el que participaran selecciones de Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz, el cual buscan que se puede convertir con el paso del tiempo en una liga nacional.

¿Qué tan difícil es competir en eventos deportivos a nivel nacional?

Kaleeb Ramírez nos comenta que al ser un equipo nuevo el principal problema que enfrentan para poder competir a nivel nacional es el tema económico “ya que muchas veces no existen apoyos establecidos y también hay Personas con discapacidad visual qué no tienen los recursos necesarios para costear sus gastos”.





Recuerda que no sólo es el viaje, también es hospedar a los atletas por varios días, las tres comidas de todos los miembros del equipo, el transporte y lo no previsto durante la competencia, así que es una inversión que muchas veces superar las posibilidades de muchos deportistas, pero no imposible, por ese motivo en el Club Halcones ciego y con baja visión de Xalapa solicitan de tu apoyo.





“La competencia nacional se va a realizar en Jalisco y para poder costear el viaje necesitamos juntar 30 mil pesos, para transporte, alojamiento y alimentación; pero como club también tenemos necesidades, desde el equipo adecuado para los atletas, hasta material e implementos deportivos para los jugadores del equipo”, destacó el también jugador e Golbol.

Si tienes la facilidad de apoyarlos económicamente aquí te dejamos el número de teléfono de Kaleeb Ramírez 296 10 27 607 y si no cuentas con el recurso económico, siempre hay una manera de ayudar, la idea sería platicar con los integrantes del equipo y saber cómo se les puede apoyar; así no lo dudes, el deporte adaptado ha sido parte de las grandes historias del deporte en el país.