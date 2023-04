Campeón nacional de lucha busca apoyo para ir al Panamericano; ¿lo ayudarás?

En días pasados en Oaxaca se realizó el campeonato nacional de lucha olímpica y 8 xalapeños tomaron parte con destacada actuación, pues lograron cuatro medallas de oro y tres de plata; en el selecto equipo estuvo José Alberto Rodríguez Hernández, que ganó su cuarta medalla de oro nacional.

Además logró su boleto al Panamericano de Lucha que será el 3 de mayo en Buenos Aires, Argentina, sin embargo, deberá reunir una cantidad aproximada de 40 mil pesos que utilizará para asistir.

El veracruzano se encuentra tocando puertas pues desea ir a la competencia internacional, y mientras el apoyo llega, realiza dinámicas para conseguir el efectivo que lo acerque a ese sueño que es representar a México.

¿Cómo busca José Alberto apoyo para competir?

“Hice unas playeras que tiene mi apodo que es el “Gallo”, también le colocamos algunos patrocinadores que ya me están apoyando. Esta vestimenta la estoy vendiendo para reunir dinero y si alguien me quiere ayudar, me pueden contactar en mi red social”, explicó el deportista.

Y agregó: “Si gustan brindarme un apoyo, lo agradeceré eternamente, puede ser desde 1 peso a 10 pesos, eso es una ayuda muy grande para mí. Mi número de cuenta de BBVA es: 4152 3140 5725 8231 a nombre de José Alberto Rodríguez”, dijo. De la playera dijo que la está vendiendo y que ya la pueden ver en su Facebook, que tiene su nombre.

La competencia que será Argentina y que espera ir, dijo que ese Panamericano brindará boletos al campeonato del mundo, por eso puntualiza que de ir a Sudamérica peleará con todas sus fuerzas para lograr una medalla que automáticamente le dé el boleto mundialista.

José Alberto asistió a Oaxaca con 7 xalapeños más, que son entrenados por el profesor cubano, Raúl Alexis Pérez Miranda

También están calificados al Panamericano, Alexis Rodríguez y Karen Barbero, otros dos destacados gladiadores de talla nacional.

“Me siento muy motivado, por las personas que me están apoyando, más que nada es darle las gracias por estarme ayudando a cumplir mi sueño; como siempre lo he dicho, soy un niño detrás de un sueño. Tengo la ilusión de hacer historia con este deporte y para mi estado, y me siento muy bien. Los entrenamientos empezaron duros el día de hoy y así debe ser hasta el día de la competencia”, explicó.

Por último dio las gracias a fisioterapeutas de Shalom Xalapa, que le están dando apoyo, así como a la Rectoría y todo su equipo de trabajo de la UPAV, además a Fanny Muñoz, presidenta municipal de Tlalnelhuayocan, que le ha aportado apoyo importante, a XT-LABS , Neexa (clínica de Nutrición), y al nutriólogo Rony Cortez.

También dio las gracias al Sindicato de Empleados y Trabajadores de CMAS, así como a su líder, Roberto Mendez, a Publi-K, encargada de la playera para recaudar fondos y al CECyTE Veracruz por el respaldo de todo su equipo de trabajadores.