Conoce a mujeres que destacan en deportes; una juega beisbol entre hombres

VERACRUZ, Ver.- Litzy “La Bomba” Adilene Vázquez Ochoa es una de las prospectos del boxeo veracruzano con mayor proyección para convertirse en profesional.

Lo que pintaba para ser un año llevo de éxitos, de peleas y el ansiado debut en el pugilismo de paga tuvo que entrar en una pausa a raíz de la pandemia, por lo que cree que ha perdido un año de su vida.

“Ya estaba lista, iba a dar el siguiente paso, que era mi debut profesional y ahí ya es muy distinto los entrenamientos a lo que es en amateur, nos estábamos preparando para saltar a este segundo paso pero por la pandemia tuvimos que dejar todas estas actividades, cerraron los gimnasios y tuvimos que bajar el ritmo del entrenamiento”.

De entrada preparase en casa no es lo mismo, no podía trabajar aspectos técnicos, tenía que realizar entrenamientos encaminados a aspectos físicos y más que nada la idea era mantenerse en forma.

“La verdad sí se me complicó un poco trabajar en casa porque nosotros acostumbrados a otros tipo de entrenamientos de dónde era más fuertes, ya estábamos en una preparación más profesional pero desafortunadamente se nos atravesó la pandemia y tuvieron que suspenderse los entrenamientos y empecé a entrenar en casa pero era un trabajo más de cardio, aeróbico, anaeróbico”.

Durante meses no hubo posibilidad pegarle a los costales, trabajar con las manoplas, hacer las rutinas más fuertes a las que yo estaba acostumbrada y principalmente dejó de hacer las demandantes y exigentes sesiones de sparring.

A pesar de todas estas vicisitudes Litzy no pierde la esperanza de iniciar su carrera profesional en el 2021, se ve arriba del ring en su primer triunfo y feliz de haber conseguido su sueño.

“Tenemos muchos planes uno de ellos es seguir con el proyecto de mi debut profesional, vamos a preparar lo que son estos meses hasta aproximadamente en marzo es mi primera pelea, entonces primeramente dios espero que me vaya muy bien”.

La deportista surgida del Gym Zaragoza en la ciudad de Veracruz está consciente de que el tema del Covid-19 fue algo que vivo a afectar no solo a los deportistas sino a todas las personas, cree que al principio muchos no lo tomaron en serio y no atendieron el llamado y eso nos ha costado la pérdida de familiares, amigos y seres queridos y esto es muy lamentable.

“Desafortunadamente han habido bastantes personas que fallecieron y fue cuando las personas empezamos a tomar conciencia, a mí en lo particular como deportista sí me afectó, pero lo más triste es que la gente muera, creo que al final algunos tenemos que poner pausa a nuestros sueños, pero otros ya no estarán más para conseguir los suyos”, concluyó.

Covid-19 bateó a jugadores de béisbol

El paro de actividades deportivas a nivel nacional, causado por la pandemia del Covid-19, fue un duro golpe para algunos deportes y más para los que tenían su programa anual, entre esas disciplinas se encuentra el deporte de la “pelota caliente”, que cuenta con millones de practicantes y seguidores a nivel mundial.

Sus deportistas, prácticamente se alejaron de los diamantes para entrar en cuarentena y dedicarse a cuidar su salud, por lo que tuvieron que ingeniárselas para no perder fuerza en brazos y piernas.

Entre estos beisbolistas está la nacida en Naranjos, Veracruz, Marlene Fernanda Lagunes Pérez, quien es la segunda mujer en el país en jugar beisbol en un torneo profesional de varones y lo hizo con Cañeros de Úrsulo Galván en la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol.

La outfielder, también ha formado parte en dos ocasiones de la selección veracruzana que ha participado en torneos nacionales.

La hija de Antonio Lagunes, exjugador de Liga Mexicana con Sultanes de Monterrey en 1992 y Piratas de Campeche en 1993, durante el 2020, tuvo que alejarse de los diamantes y cuidar su salud para no ser víctima del Covid-19.

Durante ese tiempo, cuenta que guardo reposo, pese a que venía realizando entrenamientos con miras al mundial, pero por el problema de la pandemia hizo un alto para no ser contagiada.

“En este 2020 no tuve ningún evento, pero me estuve preparando, porque en octubre se realizaría el mundial, por lo que inicié trabajos desde junio, pero por la pandemia se canceló el evento”, informó la deportista.

Así mismo platicó que ya está de regreso y para estar en buenas condiciones está tomando parte de un torneo de beisbol masculino en la liga de Actopan con el equipo de Naranjos, porque dijo que “eso le ayuda a estar mejores condiciones”.

Platicó que ésta nueva etapa que está viviendo, siente que se está desarrollando mucho más, por eso desea estar más preparada para lo que venga en un futuro.

Su participación en la liga beisbolera de Actopan sabe que será de gran utilidad, por eso aprovecha cada que salta al diamante para demostrar de que está hecha.

“El jugar en esta liga, me ayuda para prepararme. Esto me sirve para desarrollarme un poco más en pitcher, ya que en la selección iba como filder, pero me volvieron pitcher. Entonces mi preparación va encaminada para llegar con todo el próximo año”, dijo en exclusiva para Diario de Xalapa.

Por otra parte comentó que en su mente está el mundial de beisbol que se desarrollará del 1 al 9 de marzo de 2021 en Tijuana, por eso no quiere dejar pasar más tiempo, por lo que ya está activa con el equipo de Naranjos en la liga de Actopan.

Así mismo señaló que con sus entrenadores está en constante comunicación en línea, porque sabe que esos conocimientos le ayudan al máximo para complementar lo que realiza sobre el diamante.

La pandemia le dejó buen aprendizaje y entre ellos es estar bien con la familia para que los planes salgan al pie de la letra, por eso siempre buscará el éxito, porque dice que sus padres siempre le han enseñado a no tener miedo a los retos que la vida le vaya colocando en su camino.

Atleta lucha por sus metas

En el mundo deportivo, quien logra dominar el miedo al fracaso, está destinado a alcanzar la conquista y Brenda Olimpia Juárez Hernández es fiel ejemplo que cuando se construye algo con cuerpo, alma y corazón, se pueden tocar las esferas más altas, no sólo en lo deportivo, también en lo espiritual, porque la adrenalina que produce el éxito inspira a buscar mucho más.

Para la triple campeona nacional master, Olimpia Juárez, la contingencia provocada por el Covid-19 en el mundo, jamás fue impedimento para seguir buscando éxitos en el atletismo, por lo que al cerrar escenarios deportivos, donde a temprana hora realizaba su trabajo de entrenamiento, tuvo que replantearse nuevas ideas para no caer en la desmotivación.

Olimpia, quien también es entrenadora, jamás se dio el lujo de descansar y nunca probó el confort que muchos deportistas tomaron y con todos los cuidados necesarios que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con autoridades pidieron para no ser víctimas del Covid-19, buscó alternativas necesarias y efectivas para continuar preparándose para lo que venga en un futuro de competencias.

El horario de entrenamiento para la pozarricense inicia a las 4:30 de la mañana, esto con la finalidad de entrenar en ella misma y posteriormente brindarle conocimientos a sus alumnos que se cuentan por decenas y que son de distintos puntos del estado, ya que por la pandemia, se reorganizó para entrenarlos, como inicialmente se dijo, para no exponerse ni ella ni sus alumnos a un posible contagio.

Para la ganadora de 3 oros, logrados en el Festival Atlético Máster Petrolero dentro de las pruebas de 3000 metros planos, 1500 metros planos y 200 metros planos, el pasado enero en la ciudad de Poza, el año deportivo que fue interrumpido por la contingencia le dio mucho aprendizaje.

“Definitivamente una lección, ha sido la adaptación. Mi preparación estaba encaminada a un objetivo nacional, el cual queda suspendido por la pandemia y es aquí donde como atleta tuve que replantear mi planeación, tanto en temporalidad como espacialidad, ya que al cerrarse los lugares donde entrenaba busqué opciones y así reinventarse para no caer en la desmotivación”, platicó Juárez Hernández.

Y agregó: “Adaptarme no sólo como atleta, sino también con todos aquellos con los guío en este bello deporte, como lo es el atletismo, son mis alumnos”.

Señaló Brenda que comenzó a trabajar a distancia por medio de la plataforma Zoom, por lo que hora da sus entrenamientos en línea todos los días, para estar en contacto y movimiento con las personas que le han brindado su confianza para guiarlas al éxito, no solo en lo deportivo, sino como personas, porque un cuerpo sano, ayuda a la mente a desarrollarse como seres humanos mucho mejor.

El paro provocado por la enfermedad mundial, jamás le cerró las puertas, por lo que tomó un actitud positiva y lo demostró al cambiar su forma de entrenar, porque señala lejos de ser debilitada, se hizo más fuerte para aferrarse a sus sueños, por lo que se demostró que la pandemia no lo derrotaría ni le haría cambiar su camino que siempre va con dirección al éxito.

El pasado 23 de febrero, Olimpia Juárez se adjudicó el primer lugar en la carrera tradicional La Opinión en distancia de 5k, evento que reunió a deportistas de varias partes de país.

Este evento sigue presente en la mente de la atleta y entrenadora, por lo que dijo sentirse orgullosa de ese gran triunfo que fue recompensa de su fuerte entrenamiento que día a día realiza en esta capital.

Otro evento en el que dejó huella en este mismo año, por competir contra corredoras de menor edad, fue en la carrera atlética “Porque soy mujer”. En esa competencia realizada en Boca del Río, alcanzó la segunda posición en distancia de 5k, dentro de la categoría libre.

Pese a que son eventos muy importante en la carrera deportiva de Olimpia Juárez, eso quedó en el pasado, por lo que ahora su mirada está en el 2021, ya que ella se considera una atleta del presente y no del pasado, por lo que ahora sus objetivos son el Abierto Veracruzano de Atletismo y el Campeonato Nacional Master, eventos que están por confirmar sus fechas.

Así mismo dijo que se siente con la fuerza suficiente, no solo para eventos master, también para competencias libres, porque “me he demostrado en muchas ocasiones que mis tiempos han logrado competir con mujeres jóvenes, así que mi preparación ahora es más exigente y así poder registrar mejores cronos”, expresó la entrenadora y agregó: “Sé que puedo hacer más eventos y porque no, eventos libres, en donde la edad no me importe en donde lo que me lleve a hacer un buen papel, sea mi voluntad y determinación”.

Para Olimpia lograr resultados positivos en ella misma, la da mucha alegría, pero más satisfacción, es ver a sus alumnos que ha guiado en estos 9 meses a línea a cumplir sus sueños, sin importar en donde estén radicando.

“Ahora puedo apoyar a más personas a que cumplan sus sueños, sin importar el lugar donde radiquen. Llevo 9 meses guiando a personas que desean ejercitarse y eso para mí es mi mayor éxito, pues representa dejar un legado. No importa los obstáculos, no importa la distancia, no importa que los espacios deportivos estén cerrados, cuando se quieren hacer las cosas se hacen”.

“Ahora muchas personas me siguen en mis entrenamientos y mi mejor aprendizaje es que lo que más me llena hoy de satisfacción, es lo que he podido a lograr en la mente y en el cuerpo de otras personas, motivarlos y ayudarlas me hace feliz”, afirmó la deportista.

Así mismo platicó que ha logrado concientizar la importancia de hacer ejercicio, porque “no sólo se trata de verse bien, sino de tener salud. La práctica diaria nos alejará del riesgo de enfermedades y es aquí donde inicie poniendo mi granito de arena al invitar a que se unan a realizar una hora de ejercicio conmigo, en donde interactuamos y nos motivamos y es muy fácil solo me mandan un mensaje y listo”.

