Gimnastas xalapeñas conquistan la Copa Tampico; ganan 23 medallas

Brillante actuación tuvo la Academia Thaylex con sus gimnastas en la Copa Tampico al ganar 23 medallas en el evento que reunió a importantes clubes de la nación que suelen realizar campamentos en España, Estados Unidos y Ucrania, sin embargo, las pequeñas niñas demostraron su alto nivel competitivo y logran varias metales.

Aunque estuvieron frente a rivales con fogueo internacional, cada una de las xalapeñas demostró gran capacidad de reacción venciendo a todo oponente que se puso frente a ella, dejando en claro que en Thaylex los objetivos son claros: ganar o ganar.

La entrenadora Thaysha Salazar y la juez nacional Lizbeth López que junto con Estefy González, entrenadora de la selección Nacional Junior, lograron dar una preparación adecuada a las niñas xalapeñas para obtener buenos resultados en el ranking nacional.

En total, se obtuvieron 23 medallas en dicha competencia, consolidándose como una de las más fuertes en el país, y destacando como la mejor en Veracruz.

¿Qué atletas lograron las medallas en la Copa Tampico?

Entre los resultados están Natalia Hernández en clase 5 obtuvo tercer lugar en pelota y cuarto lugar en manos libres y all around; Melissa Hernández en clase 5 quedó como campeona de la categoría con primer lugar en cuerda y quinto en manos libres.

Azul Lendechy en clase 4A obtuvo un quinto lugar en manos libres y séptimo en all around; María Fernanda Bolaños en clase 4A fue cuarto lugar en aro.

María José Andrade Velázquez en clase 4B resaltó al quedar el primer lugar en aro y séptimo lugar en all around.

Katia Gordillo en clase 4C obtuvo un quinto lugar en aro, segundo en manos libres y se ubicó en quinto lugar en all around; Sofía Rodríguez igualmente en clase 4C quedó en sexto lugar en pelota y sexto en all around; y Leilany Argüelles en clase 3A quedó en sexto lugar en cinta.

El Conjunto Infantil A obtuvo un cuarto lugar, con la participación de Dannae Campos, Zoe Argüelles, María José Andrade Velázquez, María Fernanda Bolaños y Azul Lendechy.

También destacó la participación de Nataly Hernández en clase 2B, al ser la subcampeona de su categoría al quedar segundo lugar en pelota, aro, cinta y clavas.