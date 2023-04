¡Orgullo de Veracruz! Rodolfo Chessani, carta fuerte para el Gran Prix de Para Atletismo

“Estoy muy emocionado, la verdad fue una noticia que me agarró de sorpresa; inicialmente la sede sería en Monterrey y con el hecho de que sea aquí, donde estoy residiendo, entrenando y haciendo mi vida, es muy emocionante”, dijo el medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, José Rodolfo Chessani García, veracruzano con parálisis cerebral.

El paraatleta originario de Coatzacoalcos es carta fuerte de México en la próxima competencia internacional que se desarrollará en Xalapa: el Grand Prix Mundial de Para Atletismo a realizarse del 24 al 29 de abril en el “Heriberto Jara Corona”.

Este tipo de competencia no es desconocida para él, pues ha tomado parte en varios Grand Prix, sin embargo, será muy especial, pues correrá en su tierra y con su gente.

Sin duda se encuentra en el mejor momento de su carrera y buscará dejarlo de manifiesto en la competencia que contempla reunir a 500 deportistas representantes de 24 países.

“Me estoy preparando duramente para dar una digna representación tanto mía, como de México, así como de mi Universidad, porque deseo lograr mejorar mis marcas, por eso entreno fuerte con mi madre, que ha estado conmigo desde siempre”, platicó para Diario de Xalapa desde el Estadio Xalapeño.

Recientemente en Marruecos ganó su clasificación médica que le dio licencia de 4 años para seguir compitiendo en paraatletismo, siendo la más larga, por lo que estará oficialmente en el tartán hasta el 2027.

“En esa misma competencia dí marca para el mundial de paraatletismo que será este año y también para los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023”, explicó.

¿A qué edad inició José Rodolfo Chessani en el deporte?

José Rodolfo Chessani García inició a practicar el deporte a los 12 años de edad, pero fue en 2018 que entró al deporte adaptado.

Su gran entusiasmo por destacar lo llevó a eventos importantes, hasta competir en Estados Unidos en el mismo año que inició, además se fue consolidando a nivel nacional, logrando varias medallas.

José Rodolfo Chessani García inició a practicar el deporte a los 12 años de edad

Su mamá, María Guadalupe García, que lo inició en el deporte para enfrentar la parálisis cerebral, comenzó a entrenarlo arduamente hasta que ambos lograron dar marcas para el Panamericano de Lima 2019, en donde logró la plata.

Luego llegó al Campeonato Mundial en Dubai, también ganando medalla de plata, además logró su lugar de Juegos Paralímpicos, en donde ganó la medalla de oro en 400 metros planos.

¿Cuántas medallas ha logrado durante su trayectoria?

Su disciplina lo ha llevado a países como Suiza, Marruecos, EU, Tokio, entre otros, con un repertorio de más de 50 medallas, entre nacionales e internacionales; ahora en Xalapa irá por más.

Del próximo Grand Prix, puntualizó que irá por el primer lugar, buscando mejorar la última marca de Marruecos, en donde se clasificó en el ranking mundial como segundo lugar, “entonces quiero mejorarla aquí para colocarme en primer lugar”, sentenció.

¿En qué categorías compite Rodolfo Chessani?

Rodolfo corre 100 metros planos con marca de 11.27, además es especialista en los 400 metros planos, distancia que dominó en Tokio, pues con tiempo de 49.99, ganó la medalla de oro.

El atleta invita a los veracruzanos a presenciar el Grand Prix, porque dice “es muy complicado que haya este tipo de competencia en México. Va a ser muy interesante y emocionante porque muchos atletas vendrán con expectativas muy altas y muy preparados para dar marcas para eventos importantes, porque este tipo competencia son muy pocas las que se dan en todo el año, por lo tanto los invito a vivir esta experiencia”.

Agradeció al Comité Paralímpico Mexicano por estar trabajando “muy duro, claro siempre lo ha hecho, pero ahora lo hace mucho más; después de Tokio empezaron a trabajar fuerte de la mano de Conade y ahora con el Gobierno de Veracruz que está apoyando mucho. Agradezco a todos porque se formó un equipo muy bueno y estoy seguro que será un evento espectacular”, puntualizó.

De su mamá que lo ha entrenado desde niño, dijo, “aunque lo admito es un poco difícil, porque tener de entrenadora a mi mamá, no te libras de ninguna. Con el hecho de querer descansar un día y salir con los amigos, es más complicado, pero también gracias a todo eso, es lo que me ha traído hasta aquí, por eso digo que todos mis logros son gracias a ella, por eso agradezco que mi entrenadora sea mi madre”.

Rodolfo corre 100 metros planos con marca de 11.27, además es especialista en los 400 metros planos

Por último, José Rodolfo recomienda la práctica deportiva, pues ayuda en lo físico, "y a desarrollarte como persona. A mí me ha servido mucho. Estar siempre trabajando en el deporte, me ha dado enseñanza para superar muchas cosas en mi vida, incluso problemas que he tenido con esto de la discapacidad, porque no siempre estuvo muy normalizado, hasta ahora que está mejorando y el dar a conocer que tenía discapacidad, era complicado para mí, pero el deporte me ayudó a sobrepasar esa parte y también en muchos aspectos más”, concluyó.