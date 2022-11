Dejó el linaje magisterial para convertirse en gran fisicoculturista; la historia de David

VERACRUZ, Ver.-Integrante de una familia de maestros, Belisario abandonó cualquier posibilidad de ser parte del magisterio para iniciar una vida fitness y posicionarse entre los 10 mejores de la categoría juvenil de Fisicoculturismo.

David Belisario Vargas Ortigoza de 31 años expresa que aunque tenía oportunidad de continuar con la dinastía magisterial, prefirió meterse de lleno en el cuidado de su alimentación y físico, que le ha permitido participar en algunas competencias.

“Casi todos en mi familia estudiaron para maestros, mis tías, tíos, algunos primos, pero realmente a mí nunca me llamó la atención; trabajé para algunas empresas gaseras pero hace un par de años que decidí emprender en mi propio negocio”, puntualiza.

¿Qué estudió el fisicoculturista David Belisario Vargas?

Menciona que prefirió estudiar la licenciatura en Administración de Empresas y por un tiempo trabajó como gerente en algunos negocios gaseros, pero desde hace un par de años decidió emprender con la apertura de su propio gimnasio donde entrena y asesora a nuevos talentos.

Asegura que desde hace más de seis años cambió sus hábitos apostando por el ejercicio con largas rutinas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo físico no estaba tan conforme de su aspecto por lo que empezó a combinar el deporte con una mejor alimentación, es decir también modificó sus hábitos de comida para dar el salto que tanto anhelaba.

“Siempre me ha gustado el deporte, anteriormente estaba muy metido en el basquetbol, pero hace seis años empecé con el ejercicio y hace dos que ya me preparo de lleno para las competencias, ya no es solo ejercicio también cuido mucho mi alimentación, tengo un régimen especial”, externa.

Comenta que su experiencia dentro del fisicoculturismo fue bajo la asesoría del entrenador especializado Cristian Cervantes quien lo motivó a prepararse para las competencias. Su primera competencia se presentó hace dos años en un Mr. Tiburón que es de las competencias más importantes dentro de este deporte a nivel estado.

“No tenía una preparación de más tiempo, el entrenador me apoyó nada más para cerrarla y luego me llevó a un Mr. México para que viera el nivel que se necesita, obviamente no figure en ningún lugar y ahí le externe a mi entrenador que quería regresar pero que me ayudara a prepararme para alcanzar el nivel que se necesita”, explica.

A partir de ese momento inició su preparación que duró un año para alcanzar el nivel requerido y regresar al Mr. México en el mes de febrero de este año donde quedó seleccionado entre los 15 mejores.

Recientemente David Belisario participó en el Nacional de Fisicoculturismo donde avanzó su posición, quedando entre el top de los 10 mejores y dentro del selectivo estatal que se realizó en Tierra Blanca ocupó el primer lugar del estado en la categoría de novatos.

Estoy en el top 10 a nivel nacional en la categoría de principiantes y me sigo preparando para competencias, espero quedar entre los 5 mejores que son a los que premian

Su próxima participación será en el próximo Mr. México que se desarrollará en febrero del 2023, por lo que está en tiempo de preparación.

Actualmente David Belisario es entrenador personal certificado y estudia la licenciatura de Nutrición. “Ya estoy certificado como entrenador, actualmente estoy estudiando Nutrición para poder complementar todo porque realmente me gusta mucho y lo disfruto, doy asesoría a un grupo de chicos que también sueñan con participar en las competencias y cómo lo digo, además de ganas hay que tener pasión por lo que se hace”, expone.