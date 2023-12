Estoy orgulloso: Miguel Maldonado ha formado jóvenes durante 4 décadas

Tras cuatro décadas de formar a universitarios en la actividad física, el entrenador de futbol Miguel Ángel Maldonado Hernández está orgulloso de contribuir a que un mayor número de jóvenes entiendan que hacer un deporte es vital para su desarrollo físico y profesional.

Expresa su emoción de haber entrenado a ganadores de campeonatos estatales y nacionales, a ganadores de medallas de plata y bronce y de acudir al Campeonato Mundial Universitario en Estados Unidos en el año 1987. “Han sido muchos años representando a la Universidad Veracruzana, a Veracruz y a México”.

Recuerda a este evento universitario mundial como la mejor experiencia que ha tenido en su vida en su trabajo de entrenador, “porque cada día es único e inmejorable, pero representar a la UV y al país en esa competencia fue algo irrepetible. Además se fue porque los estudiantes se lo ganaron a pulso y ha sido el máximo logro de la institución en deportes. Un grupo de universitarios ganó porque fue campeón nacional”.

Es encargado de tres programas dentro de la Dirección de Actividades Deportivas que se llevan a cabo año con año para que la comunidad universitaria de las cinco zonas puedan ingresar al programa deportivo de la institución.

Indica que en el programa de elección libre, es muy importante porque se trata de una materia en la que reciben créditos y pueden cursar en un semestre o intersemestral y en el que pueden escoger los distintos deportes que ofrece la UV.

Remarca que en este programa se acepta a los jóvenes que les interesa hacer un deporte, “tenemos programas mixtos y se califica por sus atributos de disciplina, puntualidad y tenacidad, a veces es notorio que quienes llegan nunca había practicado un deporte y nunca había estado bajo el mando de un entrenador”.

Tras los años de experiencia, el entrenador Miguel Maldonado considera que casi un 20 por ciento de los jóvenes que se inscriben a un deporte, no lo habían practicado antes, por lo que es básico que aprendan a entrenar, “no importa qué deporte, sino que disfruten de lo que les proporciona la actividad física”.

Es importante, dijo, impulsar a los jóvenes para que no falten, para que entrenen y que sin importar el deporte que escojan lo practiquen todos los días, “pero siempre les digo que primero es la universidad, que cumplan con sus actividades académicas, que es por lo que están aquí”.

SALUD MENTAL

La actividad física es vital para los universitarios, su salud mejora y su mentalidad positiva se eleva, porque una base sólida en el deporte genera mejores profesionistas en el futuro.

“Lo cierto es que no todos venimos igual en el aspecto físico, pero por eso los cuidamos para que cumplan de acuerdo a sus condiciones. Les pedimos que vengan desayunados porque entonces no pueden entrenar, si no traen combustible como esperan cumplir aquí o en su facultad”.

Subraya que su tarea más importante es inculcar a los universitarios la cultura física. “Estos les traerá un beneficio físico para el futuro”.

Quienes sobresalen en deportes, comenta que pasan a otro programa universitario, porque son visoreados y pueden pasar a ser parte de los equipos universitarios que compiten a nivel estatal y nacional.

El entrenador señala que reactivar la actividad física entre estos jóvenes ha sido su labor por cuatro décadas, pero "yo siempre los invito a valorar en dónde están, porque la UV es una de las mejores instituciones educativas de nivel superior en el país. En el deporte estamos bien rankeados, pero podríamos estar mejor. Les pido valorar el esfuerzo económico de sus padres para que estén aquí. Que sean responsables y comprometidos. La formación que les ofrece el deporte será vital en su vida futura, así que yo seguiré insistiendo en que aprendan a ser parte de un equipo, a ser disciplinados para ser mejores profesionistas”, concluyó.