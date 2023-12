La Asociación Veracruzana de Atletismo, no está funcionando: entrenador

Xalapa, Ver.-Mario Celis Díaz, entrenador de atletismo y expresidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo (AVA) considera que esta agrupación “no hay una cabeza”, situación que perjudica y expone al peligro a los atletas que participan en carreras de ruta.

“La AVA la que oficialmente debería ser reconocida no está funcionando, no hay una cabeza y al no haber, no hay quien reglamente las carreras de ruta, cuando esas carreras las tienen que llevar la Asociación o Federación”, dijo Celis Díaz.

Remarca que si alguien sale lastimado o fallecido no hay quien se haga responsable, algo parecido lo que pasó en Ixhuacán; ahí no hubo responsabilidad de alguien, cuando sí había del Ayuntamiento, PC, Policía Municipal, Policía Estatal y la misma Asociación Veracruzana de Atletismo que debió normar ese tipo de carreras”, comentó.

Además explica que en la Federación Internacional de Atletismo tiene artículos que hablan de las carreras de campo traviesa (trails), donde están también reglamentadas, “y los organizadores no porque se les ocurrió hacer una carrera, puedan hacerlas, cuando existe un reglamento, porque si lo hay”, indica.

Y remarcó que de existir una buena asociación, “aquí debería presentarse como el presidente de la AVA y ver que se cumplan los requisitos básicos: uno de ellos: la protección de los que corren, la integridad, porque está también dentro del reglamento, ahí dice: cuidar la integridad del participante, atleta o corredor y no es así, no es nada más hacer carreras por hacer”, dijo.

¿Hay que hacer un programa anual de actividades?

Recomienda a las autoridades deportivas hacer un programa de las carreras que se hacen al año y pasarlo al Ayuntamiento, “que en este caso es el responsable de la ciudad, es el que debe otorgar el permiso, también Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja, hasta Bomberos debe entrar ahí, así como Salubridad. Entonces se debe reglamentar cuantas carreras se harán por año”.

Y agrega: “Dentro de la Asociación y Federación debe existir un calendario. No se si la Federación maneje un calendario de eventos ahora; cuando estaba Antonio Villanueva en el FMA había uno, yo cuando estaba en la AVA tenía un calendario de eventos en el estado. Digo que debe estar reglamentado porque deben estar preparados, tanto el Ayuntamiento que debe tener una programación de sus eventos para tener preparada su gente, como las autoridades que mencioné antes”.

Además, señala que primero se debe reglamentar; segundo preparar a la ciudadanía de que habrá un evento, porque dijo; “como entrenador no puedes improvisar, hablo en mi persona, yo no puedo decirle a mis atletas van a participar en la carrera de mañana y de pasado, también tengo que saber en que carreras van a participar, igualmente las autoridades deben saber eso y reglamentarse con la Asociación, además de hacerlo, esto le daría mucha seriedad, mucho nivel y sobre todo seguridad a los atletas”.

Y continuó: “Se debe normar todo eso, es más, la autoridad máxima del estado debe exigir a la Federación que norme, que ponga ya un hasta aquí, pero si la autoridad máxima en el deporte no lo hace ya nos amolamos, porque ya no se puede hacer nada”, concluye.

¿Por qué no hay una dirigencia en AVA?

En el anuncio del evento de Relevos de Atletismo, Antonio Villanueva atinó a decir: “Está muy abandonado el atletismo de la asociación; la Asociación Veracruzana de Atletismo en este momento no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos quien está al frente, eso afecta mucho a la organización de los eventos”.

Además indica que a la capital veracruzana, “le hace falta cualquier tipo de eventos promocionales, pero en las categorías buenas, en las juveniles, infantiles, porque es el semillero donde se pueden encontrar ahí los nuevos valores, no quiero decir que esté por demás promover otras categorías, me refiero que este tipo de categorías son muy importante para que se hagan en el Estadio Xalapeño”.

Así mismo indica que en Xalapa le hace falta eventos con niños y jóvenes; “el próximo que se hará en el “Heriberto Jara Corona” es positivo, además es organizado por alguien que tiene toda la experiencia en ese tipo de categorías, porque la puso en práctica en la Ciudad de México con el equipo de Pumitas de la UNAM durante muchos años; ahora quiere hacer algo aquí y será muy saludable que lo apoyemos en todos los aspectos que es para la promoción del deporte en la juventud”, platica.