Campeón veracruzano viajará a Honduras para compartir su experiencia en el trompo, la historia

Córdoba, Ver.- Luis Alfonso Heredia "El Topo" fue invitado a Honduras por la Asociación Ecocultural Educativa y Recreativa del mencionado país para participar en eventos en el marco del Día Nacional de Juegos Tradicionales que tendrá lugar el 26 de abril.

En entrevista señala que el objetivo de esta invitación es hermanar dos naciones, que apuestan a escribir una historia diferente de los pueblos latinoamericanos, como es México y Honduras y por un lado estimular el liderazgo adquirido por varios de sus compatriotas en el tema de Juegos Tradicionales, específicamente con el trompo.

"El Topo" promociona sus productos para recaudar fondos

Sin embargo, para viajar necesita recursos, aunque le solventarán algunos gastos, por ello pide que lo ayuden comprando sus productos, él vende trompos y yoyos, además de cajeta de leche.

"No pido que me regalen pero si que me compren lo que vendo, así podre ir a Honduras para representar a Córdoba en este evento de Juegos Tradicionales".

Agregó que además que en Honduras se realizará por primera ocasión la celebración del "Día Nacional de los Juegos Tradicionales".

Dijo que recibió esta invitación a que se sume a esta bella experiencia colectiva e intercambio cultural.

Ya que además del "Dia Nacional", dos días después, el Domingo 28 de abril, estarán celebrando el "XXIV Festival Internacional de Juegos Tradicionales", a realizarse en San Marcos, Santa Bárbara.

"Este espacio permitirá un verdadero punto de encuentro, entre miles de hondureños e invitados internacionales, que se dan cita para hacerle culto a la alegría y a la hermandad".

La invitación es para que acuda del 20 al 29 de abril, para generar una semana de antesala, con visitas a escuelas, colegios y universidades y conozcan el trompo.

Cabe señalar que "El Topo Heredia" ha sido campeón nacional de trompo y yoyo y ha representado a México en torneos internacionales en Centro América y Sudamérica, logrando poner en lo más alto a nuestro país en cuanto a la práctica de estos deportes y es de Córdoba.

Si quieres ayudarlo comprando algún trompo o yoyo, lo ves con su mochila todos los días en la zona de restaurantes del Centro Histórico de Córdoba en donde puedes preguntar por él pues es ampliamente reconocido.

