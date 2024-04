Llegó de Cuba para hacer de la halterofilia el deporte estrella en Veracruz, la historia

Boca del Río, Ver.- Aunque sus atletas se han perdido de competencias importantes por la falta de recursos, Joel Mckenzie Díaz, entrenador de la Selección Estatal de Halterofilia, no pierde el ánimo y entrega todo por los más de 40 jóvenes que practican este deporte buscando ser campeones.

Originario de Cuba, se integró como entrenador del Instituto Veracruzano del Deporte en el 2011 y a la fecha ha impulsado la carrera de 11 medallistas internacionales y otros que aspiran a competir por sus primeras preseas.

Su carrera dentro de este deporte la inició a los 11 años, representando a Cuba en los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, copas del mundo, panamericanos y centroamericanos.

“Empecé en este deporte a los 11 años y fui campeón en panamericanos, en centroamericanos, medallista, un atleta de alto rendimiento, me gradué como Licenciado en Cultura Física”, destaca.

En entrevista para Diario de Xalapa, recuerda que a su llegada al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) no había muchos deportistas en esta rama, pues solo Ana López Ferrer era la atleta insignia y se requería “meterle ganas” a esta disciplina.

“Llegue a Veracruz por mi hermana, ella había llegado en el 2006, hay muchas similitudes de Veracruz con Cuba, me gusto desde que llegué y en el IVD estaba una cubana al frente de un área, nos presentó con los directivos, me presentaron un proyecto, me hicieron la propuesta, a mi me pareció muy bien y fue como empecé a trabajar”, dice.

Actualmente tiene un equipo de 40 deportistas en esta rama y alrededor de 11 son medallistas internacionales entre ellos:

Jessica Jarquin González

Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández

John Bryan Viveros Cruz

Hana Valeria Reyes Linares

Oswaldo Bravo Alvarado

Omar Guerrero Ramos

“Fuimos creciendo en cuanto a campeones, tenemos en selección nacional a cinco deportistas, medallistas de oro nacionales ya tenemos un grupito como de once, han estado en los nacionales Conade y en primera fuerza tenemos un campeón nacional de 34 años que es el más longevo y otros atletas de entre los 27 y 13 años”, afirma.

Asegura que los atletas han puesto mucho empeño para traer las medallas, sin embargo, una de las limitantes principales ha sido la falta de recurso que incluso los ha privado de participar en algunas competencias.

“Tenemos casos de deportistas que no han podido presentarse en las competencias por la falta de dinero, el año pasado dos atletas fueron convocados al campeonato mundial que se realizaría en Europa pero por cuestiones de dinero no fueron, nos pasa con muchísimos deportistas, ahorita viene el selectivo y tenemos deportistas con posibilidades pero siempre es el dinero lo que a veces nos detiene”, expresa.

Reconoce que esta situación impacta en el ánimo de los atletas, pero ni él ni sus chicos se han rendido y han tratado de buscar los medios para poder seguir compitiendo.

“Aunque hemos perdido muchas participaciones, nos hemos presentado en otros y esos eventos nos dan el entusiasmo, nos motiva a echarle ganas, a tocar puertas, a buscar apoyo para poder llegar, tenemos buenos atletas que no se rinden y yo menos, nos seguimos preparando y como entrenador hago un llamado a las autoridades, a las instituciones y a todos aquellos que quieran aportar el deporte, que se acerquen y que contribuyan para que sigamos creciendo”, afirma.

El entrenador señala que la rama de Halterofilia es una de las principales que da más medallas a Veracruz por lo que no se rinden tan fácil.

Hace referencia que entre las competencias que se encuentran en puerta son los Macrorregionales en Tlaxcala, donde participarán 17 veracruzanos clasificados y el Campeonato Mundial sub17 que se celebrará en mayo y el Selectivo sub-20.

