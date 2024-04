Tenista veracruzana llega a la final del Roland Garros Junior, en Brasil

Una vez más, la tenista juvenil veracruzana Hanne Estrada demostró su grandeza al colocarse en la gran final del torneo Roland Garros Junior Series que se desarrolló en Sao Paulo, Brasil.

La internacional tenista originaria del municipio de Coatzacoalcos se enfrentó en la gran final a la local brasileña Nauhany Silva, quien finalmente se quedó con el título, sin embargo, la representante veracruzana tuvo una destacada actuación en este certamen e hizo historia.

¿A qué tenistas enfrentó Hanne Estrada en el Roland Garros Junior de Brasil?

El paso que realizó fue muy complicado, sin embargo, salió triunfante frente a sus rivales; una de ellas fue contra otra brasileña Pietra Rivoli, quien llegó como segunda clasificada a la que derrotó con parciales de 6-3 y 6-0.

Este encuentro de semifinal se desarrolló en el Sociedade Harmonía de Tenis, en la ciudad de Sao Paulo. Una vez más la deportista de 14 años demostró el alto nivel con el que cuenta y lo dejó en claro en este evento internacional.

En el duelo de final el nivel que mostró Hanne fue fundamental y táctico, pues al inicio se colocó con un parcial de 5-2, pero la brasileña con el apoyo de las personas locales se quedó con el set 7-5.

Sin embargo, este resultado no mermó la confianza de la veracruzana y mostró su experiencia; aunque hizo lo necesario cayó con marcador de 6-2 en el segundo set y de esta forma se quedó con un subcampeonato muy importante no solo para ella sino para el país.

Este domingo se jugarán las finales de la Roland Garros Junior Series en Sao Paulo, con un wild card al el cuadro junior de Roland Garros como premio al campeón. Hanne Estrada con Nauhany Silva en damas, y Luis Augusto Miguel con Dante Pagani en varones. Transmiten ESPN y Star+. pic.twitter.com/HDCLBm5vRH — COSAT Oficial (@COSAToficial) April 6, 2024

El gran juego que mostró la deportista fue reconocido por propios extraños y por la propia rival que se quedó con el pase para el Roland Garros Junior que se disputará del 2 al 8 de junio en París, Francia.

En el camino se encontró a la tenista brasileña Alicia Raichel a la que derrotó; igualmente dejó en el camino a la chilena Agustina Soto con un parcial de 6-0, 6-0, mientras que en el tercer encuentro despachó a otra brasileña Clara Barrosca y se colocó en la semifinal en donde eliminó a Pietra Rivoli.

El derecho a participar en este evento lo ganó al quedar como la número uno en la categoría para menores de 16 años. La competencia se desarrolló en las canchas de arcilla de las Sociedade Harmonía de tenis en el que los participantes buscaban un boleto al torneo principal que será en París, Francia.

🇲🇽 HANNE ESTRADA! 🇲🇽



SHOT OF THE DAY es mexicano! Hanne Estrada llega a la final de Roland-Garros Junior Series by Renault con un gran estilo! 🎾✨@RenaultBrasil @all @COSAToficial @ESPNtenis pic.twitter.com/H2pdNXDfe0 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 7, 2024

La competencia en la que participó, hubo 32 deportistas, entre 16 hombres y 16 mujeres todos menores de 16 años y eran de 11 países que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Este torneo para la deportista es sumamente importante, pues adquirió más experiencia con la que ya cuenta y que ha obtenido en eventos desarrollados en Sudamérica, Estados Unidos y Europa.