Eduardo Salas continúa vigente en el triatlón internacional

El xalapeño Eduardo Salas, triatleta internacional en la categoría 50-54 tiene planes importantes para el próximo año, debido a la suspensión del campeonato mundial de su especialidad por la pandemia, sin embargo, armó un nuevo plan para continuar vigente como lo ha hecho en sus 30 años de carrera deportiva.

La trayectoria del internacional deportista cuenta con palmares importantes entre ellos el primer lugar en la Copa Continental Ixtapa realizada en 2018, así como su medalla de bronce en la categoría 45-49 años del Campeonato Mundial de Triatlón distancia Sprint Gold Coast, Australia 2018.

Leer más: Judoca xalapeño pide apoyo para ir a Panamericano

Deportes Afición xalapeña de Halcones, causa sensación en Durango

Otro evento en el que figuró fue en el Maratón de Boston, al llegar a la meta en el lugar 15 dentro de la categoría 40-44. Además es subcampeón del Ironman de Kona, Hawaii, en 2014. También cuenta con un primer lugar en la categoría 45 a 49 años del Ironman 70.3 de Campeche.

Eduardo dijo que debido a la pandemia detuvo su preparación para asistir el campeonato del mundo que se realizaría en este mes, una competencia principal para él y ahora tendrá que esperar el próximo año para buscar nuevamente estar en eventos de élite en su categoría.

“Al menos para mí, sería hasta el siguiente año el evento de Montreal, Canadá. En esa competencia buscaré participar para pelear alguna medalla dentro de la categoría 50-54”, platicó en entrevista para Diario de Xalapa.

Así mismo dijo que sus entrenamientos los ha realizado en lugares que estuvieron disponibles durante la pandemia como Los Lagos, USBI y algunos terrenos de la Estación. En cuanto a nadar lo realizó en su club Acuasport, mientras que la bicicleta en la carretera Xalapa-Veracruz.

En cuanto a su entrenamiento de natación lo realizó en su club Acuasport | Foto: Cortesía | Eduardo Salas

El deportista regularmente trabaja por las mañanas con algunos jóvenes a los que entrena que son parte de su equipo. Igualmente realiza entrenamiento por la tardes para seguir fuerte.

El triatleta entrena en su bicicleta en la carretera Xalapa-Veracruz | Foto: Cortesía | Eduardo Salas

Eduardo cuenta con 30 temporadas en el triatlón y 15 años compitiendo a nivel profesional, sin embargo acepta que “la edad no perdona, pero afortunadamente hay categorías en las competencias y me voy a mantener en ellas buscando lugares importantes para Veracruz y México”, comentó.

Sus entrenamientos los ha realizado en lugares que estuvieron disponibles durante la pandemia | Foto: Cortesía | Diario de Xalapa

“Mi idea es tratar de participar en el campeonato del mundo en Triatlón Spring, creo es la mejor que se me ha dado en los último años en Canadá y deseo estar ahí. Tengo la idea de participar en campeonatos mundiales el próximo año. Igualmente buscaría estar en triatlón de distancia olímpica y regresar a las medias distancias. Ahorita el Ironman no lo tengo muy contemplado, pero no lo descarto. Mi mente está en eventos que te mencioné y si trabajo fuerte con mi equipo, estoy seguro que ahí estaré compitiendo. Espero regresar al nivel competitivo y ser de los primeros lugares”, platicó Lalo.

Al concluir aconsejó a las personas a “que perseveren. La constancia te lleva a grandes logros y que a la primera no se derriben. Si caen que se levanten para seguir trabajando. Si trabajan duro las recompensas van a llegar pronto como ha sido en mi carrera deportiva”, concluyó.