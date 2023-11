¡Libre y a todos lados! Erick Ulises Gutiérrez narra su experiencia en el patinaje

Erick Ulises Gutiérrez es un joven patinador originario del municipio de Coatzacoalcos, quien llegó a Xalapa a estudiar la carrera de Instrumentación electrónica.

Actualmente es ayudante de cocina y cuando tiene tiempo toma sus patines y recorre la capital veracruzana en completa libertad acompañado de su mochila, casco, rodilleras, guantes y coderas, pues dice “la seguridad es primero”.

En entrevista para Diario de Xalapa platicó que tiene un año que retomó este deporte, porque dice que anteriormente lo había practicado y siempre en forma autodidacta, por lo que cada truco que realiza lo aprendió observando otros patinadores.

“Si me ha costado aprender, soy autodidacta, no saber bien las poses y posturas correctamente lo hace complicado, pero ahí voy. Esto solicito lo he aprendido, recuerdo que primero tomé un patín, luego el otro y así solito me inicié y aquí andamos”.

Ahora para Erick Ulises el patinaje significa muchas cosas positivas en su vida, porque señala que es mucho cardio y le ayudó a bajar aproximadamente 30 kilos de peso en este año que lleva patinando. “Cambió mucho mi ritmo cardiaco, soy hipertenso y lo regulé, cambié mis hábitos alimenticios por lo mismo, porque es mucho cardio y tenía que exigirme mucho más”.

Dice que cada truco que realiza lo aprendió observando otros patinadores | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Además indica que para él, andar en patines es un tipo de liberación, ya que puede andar por toda la calle siendo libre sin el afán de estar en un bus rodeado de gente, engentándose, o en un taxi en el que lo puedan asaltar. “Esto es mi medio de transporte; te imaginas vengo desde Psicología que está por Santa Rosa, ahí tengo viviendo un mes, antes vivía por la Zona UV y siempre me he transportado en patines”.

Y puntualizó que es un deporte muy bonito, porque siente liberación y siente un acto de presencia “y estar concentrado y no pensar cosas banales, además te cambia mucho el estilo de vida, más que nada porque te da más energía y te concentras, esto es una actividad física que es muy requerida para nosotros los mexicanos”, señaló.

Indica que para él, andar en patines es un tipo de liberación, ya que puede andar por toda la calle siendo libre | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

TIENE UN RETO EN MENTE

El estudiante fue claro: “Tengo en mente un reto que pienso hacer en un año que es aventarme por la carretera antigua a Coatepec que es vía Briones, es difícil porque tiene muchas curvas, bajadas, subidas mucho cardio, además de mucha concentración porque pasan muchos automóviles. La idea es hacerlo en ida y vuelta e iniciaré en Xalapa”

Y agregó: “Amigos han hecho el recorrido entre una hora y hora y veinte minutos; algunos lo han realizado con velocidades de 120 km/h y 140 km/h con sus patines y la velocidad que pretendo hacer es de unos 90 km/h; lo máximo que he alcanzado es de 60km/h.”.

“Tengo planeado hacerlo en un año para aprender los frenos y un poco de condición, porque sí se necesita para lograrlo, además ya me plantee ese reto”, afirmó.

Desea algún día participar en algún evento | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Luego de cumplirlo podría ingresar a un escuela de patines o solicitar ayuda para continuar aprendiendo más, porque desea algún día participar en algún evento, mientras tanto sigue practicado en los lugares que va circulando y claro con las medidas de seguridad correspondiente.

Lo que ahora practica es tipos de frenos que son requeridos en el patinaje para detener su paso cuando una persona cruza en su camino.

“Por ahora práctico el ir de espalda, tipos de frenado, aunque practicar los frenos en las calles es complicado, por eso lo hago en el Parque donde practico desde hace un año. Ahora he venido poco por el trabajo, antes venía más tiempo de 2 a 6 de la tarde, o de 6 a 9 de la noche”.

Por último dijo: “El patinaje es algo muy bonito, los invito a que lo practiquen, se sentirán libres, porque van a tener una atadura a la carretera, a las calles, además pueden andar por banquetas, patios, pisos, tierra; es un deporte como todo deporte tiene algo bonito, claro que tiene sus desventajas, pero es algo que va de la mano, yo me he caído muchas veces y me seguiré cayendo, sin embargo, me levanto y continúo”, concluyó.