Esta xalapeña tiene corazón de reina y sangre de villana

Lo que comenzó como un sueño de niña, ahora es una realidad para la "reina de la noche", Black Queen, quien es una gladiadora consolidada sobre los cuadriláteros y aunque por ahora se encuentra en descanso por ser mamá, tiene planeado regresar muy pronto para continuar en la misma sintonía.

Ahora con su pequeña hija Ivanna, se ha planteado objetivos a corto plazo para seguir en el gusto de la gente que le ha seguido sus pasos arriba de los cuadriláteros.

Bajo esa máscara con una corona de reina al frente, se esconde una joven madre y guerrera, admirada por propios y extraños por el temple y fortaleza que muestra arriba del cuadrilátero ante sus rivales.

Con el corazón de una reina, pero con sangre de villana, no se toca los sentimientos para mostrar que es la mejor arriba de los encordados y cuando enfrenta a un rival, brinda su mejor técnica que deja huella en aquellos aficionados que asisten a verla, porque saben que no sólo es belleza, es garra y fuerza.

La posición en la que está, no ha sido fácil, porque en cada entrenamiento realizado en el Coliseo San Bruno, lugar que le abrió las puertas y del que está orgullosa, siempre da lo mejor, como si se tratara de su última lucha.

Los conocimientos de Black Queen son gracias a Rey Pantera, Rey Pantera Jr. y Los Payasos del Terror y está agradecida por las enseñanzas que le compartieron estos gladiadores.

La banderillense platicó que su amor hacia la lucha libre nació desde pequeña, cuando asistía con su mamá Amalia Esther Hernández Baizabal y su hermano Saúl Gerardo Reyes Hernández a la Arena Xalapa para ver luchadores locales y foráneos, como Místico, el Hijo del Perro Aguayo, La Parka, entre otros.

Toda su pasión se fortaleció al ser testigo de grandes batallas que ofrecían las mujeres en el coliseo de Sayago, pero más cuando su prima hermana, La Mexicana, robaba cámara en la Arena Reciostyle.

Recuerda que la caricatura “Mucha Lucha” fue parte de ese fortalecimiento para tomarle más gusto al “Arte del Pancracio”, sin embargo su familia no estaba tan de acuerdo en los gustos de ella, porque notaban que ese amor estaba impulsándola a ser luchadora; ahora tiene el respaldo de ellos.

Platicó que en su fiesta de XV le pidió a sus padres que la temática fuera de Lucha Libre, algo que llamó mucho la atención en sus invitados, pero que disfrutaron al máximo.

La decisión estaba tomada y la festejada que pasó de ser niña a adolescente, nada le quitaría esa ilusión por practicar este deporte.

Varios entrenamientos tuvo que realizar, hasta que el 25 julio de 2018, en Patlanalan, estado de Puebla hizo el tan ansiado debut bajo como Lady Stone, pero luego cambió a Black Queen nombre con el que ha formado parte a la fecha de importantes programas luchísticos que incluyen la Arena Xalapa, Arena Tony de Coatepec, Reciostyle y algunos cuadriláteros de Puebla.

El camino que la deportista está direccionado hacia Naucalpan, Estado de México, lugar donde Black Queen se ve arriba de un cuadrilátero, ya que es uno de sus sueños, es poder estar disputando un encuentro con gladiadoras de aquel sitio.

Foto: Cortesía | Luchadora Black Queen

“Este año por mí embarazo, hice un alto, pero a finales de este año planea mi regreso para entrenar en forma y recibir el 2022 a tope en donde trataré de incursionar en el Estado de México en la Arena Naucalpan con gladiadores independientes. Sé lo complicado que será, pero buscaré cumplir ese reto”.

La deportista platicó que la lucha libre le ha dado tantas alegrías y que disfruta al máximo ver a gente en los escenarios para presenciar este deporte que es el segundo más disfrutado por el país.

Ver tanta gente que te apoya, es emocionante. Siempre me pongo a rezar para que todo salga bien arriba del ring y darles una buena lucha a las personas que pagan para vernos

Y agregó: “Soy ruda y me gusta mucho interactuar con esas personas que van a gritarte cosas y alguna que otra mentada (risas), igualmente lo disfruto demasiado. Antes me ganaba la risa, pero ahora ya controlo eso y hago mi papel de ruda”.

En cuanto a la agresión que sufrió un niño por parte de un luchador en la capital del país, se mostró muy molesta y afirmó que este tipo de personas no representa a la Lucha Libre.

“La verdad me molesté mucho, porque es una gran falta de respeto a este noble deporte, pero sobre todo al público. No había ningún motivo para que se comportara así con un menor que lo admiraba. Me enojé demasiado y más el saber que fue dejado libre. Definitivamente este señor, no nos representa. Aunque no sabemos con que intenciones lo hizo, no había motivo para comportarse así”.

La enmascarada recomendó a la afición que al asistir a un evento de lucha, procuren guardar distancia prudente, por aquello de los lances y cuando un combate este abajo del ring para evitar un posible golpe, intencional o no intencional, “que no habría ninguna justificación”, eviten tocar a los luchadores.