Exestrella de los Tiburones, acusado de golpeador

Veracruz, Ver.- Mujeres que denunciaron ser agredidas y amenazadas presuntamente por el exfutbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Jorge "N" exigieron que se haga justicia para que el caso no quede impune.

Margarita y Sabrina afirmaron que temen por su seguridad, en caso de que no se ejerza la acción de la ley en contra del exfutbolista, quien es vecino de ambas y en repetidas ocasiones se habría mostrado agresivo.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación 1889/2021 por la denuncia presentada en contra del exfutbolista, debido a la presunta agresión en contra de las mujeres que se cometió el 2 de junio pasado.

Por el momento una jueza de control determinó imponer prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge "N", en tanto se resuelve su situación legal en la que se acumulan al menos cuatro delitos.

Esta tarde se llevará a cabo su audiencia de vinculación a proceso, en la que se determinará qué delitos se le imputarán al exfutbolista argentino.

La señora Margarita de 58 años de edad dijo que teme por su vida debido a las amenazas del futbolista, por lo que pidió a las autoridades que no sea favorecido solo por ser una figura pública.

Con marcas en el rostro por los golpes que presuntamente le provocó el exdeportista, contó que la noche del 2 de junio fue atacada cuando llegó al condominio en el que vive, cuando el futbolista le arrojó un vaso de cerveza sin ninguna razón.

Dijo que después de eso la comenzó a golpear, hasta que lo distrajo la llegada de otra vecina y pudo huir del lugar, con diversas lesiones en el rostro, el cuerpo y la mano, en la que aún conserva un vendaje.

“Debió haber estado en un estado muy inconveniente”, dijo.

Y agregó, “ya se hicieron denuncias, ya se hicieron todas las cosas que nos han ido indicando en la Fiscalía, conforme se han necesitado hemos estado en todos los llamados, pendientes de que no lo suelten, de que no lo dejen libre, no queremos que vuelva a hacer una cosa así, porque ahorita fue a mi, pero si hubiera golpeado a una de las señoras mayores, a mi madre también la ha amenazado de muerte", expresó.

De acuerdo con información confirmada por autoridades ministeriales, el exjugador de los Tiburones Rojos fue detenido el 4 de junio por una orden de aprehensión en su contra por el ataque a sus vecinas en el que se le imputan tres cargos por maltrato físico y psicológico, así como una denuncia por daño en propiedad privada.

Sin embargo, el exjugador argentino podría enfrentar cargos por ultrajes a la autoridad, debido a que presuntamente se habría resistido al arresto agrediendo a elementos policiacos.