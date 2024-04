Joan Laporta exigirá la repetición del Clásico tras polémica con el arbitraje

Real Madrid venció al FC Barcelona tres a dos en el Clásico Español disputado en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, hubo polémica por un presunto gol de los Blaugrana que no se dio por válido, y ahora la directiva del club ya emitió un mensaje donde pedirán la repetición del partido.

En un tiro de esquina, Lamine Yamal remató el balón y Lunin lo detuvo, pero aparentemente dentro de la portería, es decir que el balón ya había rebasado por completo la línea. En la televisión nunca hubo una toma clara que definiera si era o no era válido. Por ende, Joan Laporta ha exigido que la RFEF les ayude para determinar una resolución.

“Desde el FC Barcelona, requeriremos de una manera inmediata que el CTA y la RFEF nos faciliten todas las imágenes y audios del gol “fantasma” de Lamine. En caso de confirmarse que sea un gol legal, pediremos la repetición del partido“, aseguró en un video publicado en la cuenta de ‘X’ del club.

Futbol La UEFA sanciona a FC Barcelona por "comportamiento racista"

Xavi también se quejó del ‘gol fantasma’ de Lamine Yamal

Desde la conferencia de prensa post-partido, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se dijo frustrado por lo sucedido. Él asegura que la pelota entró por completo y que no quería hablar del arbitraje, pero es inevitable por las acciones que ocurren en el campo.

“Estoy muy decepcionado. Si queremos que se diga que es la mejor liga del mundo…. Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Nos ha caído todo cruz. Todo el mundo lo ha visto, y me pueden sancionar. Dije ayer que ojalá pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos”, aseveró.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti también fue cuestionado respecto al tema del gol fantasma, pero se remitió a decir que no había una toma clara que aclarara la situación y prefirió hablar sobre el rendimiento de sus jugadores.

“Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, que ha mostrado muchas cualidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel”, afirmó.

Nota publicada en ESTO