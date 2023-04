Santi Giménez apunto de romper marcas de Chicharito, Jiménez y Chucky en futbol europeo

Presentación extraordinaria. Santiago Giménez está viviendo su primer año en Europa con números que se están rompiendo varias marcas de tres atacantes mexicanos que han sido referentes de nuestro futbol en los últimos años, en la temporada de estreno, el ex delantero de la Maquina está dejando atrás a Javier Hernández, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

Giménez registra 16 goles en 35 duelos con la camiseta del Feyenoord, club que confió en él tras su buen paso con Cruz Azul.

9 anotaciones en 25 juegos dentro de la Eredivisie

dentro de la 5 dentro de la Europa League en 7 duelos

en 2 dianas más en la KNVB beker (torneo de copa) en 3 apariciones.

Romperá la marca debut en Europa de Javier Hernández

Aún con 7 jornadas por disputarse en el torneo local, un compromiso de semifinal en puerta y la llave de cuartos de final ante la Roma en el torneo europeo, el ‘Bebote‘ se perfila a romper el récord de la primera temporada de Javier Hernández en el 2011, cuando llegó al Manchester United proveniente de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Fueron 21 los goles de el Chicharito en su estreno con los Red Devils, marca que Giménez aspira a romper con los partidos que le quedan a su equipo, solamente 5 goles lo separan de dicha marca.

Estos 10 duelos restantes son el mínimo que aspira a jugar el Feyenoord en el resto de la temporada, pues en el mejor de los casos podrían acceder a la final de la copa de Países Bajos y avanzar en la eliminatoria del torneo continental y tener más tiempo en la cancha para seguir sumando tantos.

Cinco goles lo separan de la mejor temporada de Hirving Lozano

Hirving Lozano vivió la mejor temporada de su carrera en el continente europeo en la 2018-2019, en aquel año ‘el muñeco diabólico’ cerrón con 21 tantos con el PSV, 17 dentro de la Eredivisie, una menos de las que lleva Santi.

En la Champions League, Lozano se llevó 4 goles a su cuenta, tres menos que Giménez en el torneo internacional en el cual sus equipos se colocaron.

Al igual que sucede con Chicharito, son cinco los tantos que Santi debe que conseguir para llegar a igualar en este caso los 21 del ‘Chucky’ Lozano en su mejor temporada en el viejo continente.

Mejor marca de Raúl Jiménez en un torneo internacional

Raúl Jiménez vivió su mejor año futbolistico en un torneo europeo en la 2019-2020, el ‘Lobo de Tepeji’ marcó diferencia con los Wolves dentro de la Europa League con sus 4 goles en 9 partidos, mismos que no ha vuelto a generar.

En su paso por el Benfica y el Atlético de Madrid, el canterano de las Águilas no logró conseguir buenos números, siendo el Wolverhampton el club donde mejor aportó dentro del torneo internacional, y aunque consiguió aportar seis goles más en la Europa League, esa temporada, fueron en las rondas previas al arranque del torneo.

Giménez ya superó esa buena actuación de Raúl en menos tiempo, le bastaron 7 encuentros para marcar 5 goles en el torneo internacional.

