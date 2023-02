Futbolista checo Jahub Jankto pide respeto

Jakub Jankto, futbolista internacional checo que declaró públicamente su homosexualidad el lunes, también es un empresario al mando de varios negocios que admite ser "adicto al trabajo".

Además de jugar al fútbol al más alto nivel, el lateral izquierdo de 27 años posee un equipo de e-sport y una aplicación de juego para móviles, también invierte en bienes inmuebles. En el pasado dirigió un bar en Praga.

"Soy un adicto al trabajo. No me gusta que la gente me diga que no trabaja los fines de semana. Si no lo hacen, pueden marcharse", declaró el jugador en una entrevista en 2021.

Jankto juega actualmente en el Sparta Praga, cedido por el Getafe, y anunció que era homosexual en un emotivo video difundido en redes sociales el pasado lunes.

"Soy homosexual y ya no quiero esconderme", declaró en inglés. "Como todo el mundo, también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor", añadió.

Jankto forma parte del puñado de jugadores profesionales que han salido del armario durante su carrera, y es el primer jugador internacional activo en hacerlo.

Este anuncio llega dos años después de su separación de su antigua novia con la que tiene un hijo de tres años, David.

Jankto nació el 19 de enero de 1996, y se formó en el Slavia Praga pero nunca tuvo ocasión de mostrar su talento con el equipo.

Recolocado en defensa

Con 18 años se fue a Italia para jugar en el Udinese en Serie A, pero fue cedido rápidamente al Ascoli, un equipo de segunda división, durante un año.

"Estaba acostumbrado a recibir ayuda de mis padres y de repente, estaba solo para todo", explicó Jankto sobre esa época. "Fue un poco un shock, los dos primeros meses fueron realmente difíciles".

De vuelta al Udinese, marcó su primer gol en Serie A en una derrota 2-1 contra la Juventus en octubre de 2016.

"Nunca lo olvidaré, fue mi primer gol en primera división, además en Serie A, en un estadio Juventus lleno a rebosar y encima contra (Gianluigi) Buffon", recordaba Jankto.

Entre 2018 y 2021 siguió en el Sampdoria, al que llegó, traspasado por cerca de 15 millones de euros (unos 16 millones de dólares).

En total, Jankto marcó 17 tantos en 155 partidos de Serie A antes de llegar al Getafe en verano de 2021.

El jugador, que se alegró de unirse a un "club familiar", solo jugó 13 partidos con los madrileños, que esquivaron el descenso la temporada pasada, cuando Jankto, que lidiaba con lesiones, fue colocado en el lado izquierdo de la defensa, para su disgusto.

El negocio de realidad virtual

En una de las raras entrevistas concedidas a un diario, Jankton explicó que su pasatiempo favorito era el trabajo, principalmente en la esfera de los videojuegos.

Fundó el equipo de e-sports Sampi, que participa en competiciones de los juegos Counter Strike, Fifa y League of Legends, y construyó un centro de entrenamiento cerca de Praga para sus jugadores.

También invirtió en el proyecto Live Penalty, un juego para móviles en el que los jugadores tiran penales contra porteros reales.

"Veo el mayor potencial en la conexión de la realidad virtual con el mundo real. Me encanta esto desde que tengo 10 años", afirma Jankto sobre Live Penalty.

"Es una aplicación checa que te permite enfrentarte a jugadores y clubes famosos. Y marcar contra, por ejemplo, Buffon".