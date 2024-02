Más de 20 años con la máscara: Gabriel Álvarez impulsa a jóvenes luchadores

Boca del Río, Ver.- Su trayectoria dentro de la lucha libre profesional respalda su trabajo como presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas, donde impulsa este deporte entre los jóvenes que aspiran a ser campeones dentro de esta disciplina.

Se trata de Gabriel Ángel Álvarez Quijano, quien relata para Diario de Xalapa que su llegada a la lucha asociada o también llamada lucha olímpica se dio por accidente.

Inicios en la lucha libre

Explica que se inició en la lucha libre profesional a los 15 años ya que sus hermanos mayores también eran luchadores y le inculcaron este deporte. “Como mis hermanos mayores eran luchadores, me inculcaron el amor a este deporte, me fue gustando y me apasiona mucho. Mis hermanos llegaron a la lucha profesional”, recuerda.

Menciona que se mantuvo como luchador profesional por más de dos décadas y en la actualidad conserva su máscara, por lo que su nombre profesional está bajo anonimato.

Algunos de sus encuentros

Durante su trayectoria como luchador peleó contra el rey Alberto del Río y en su última presentación se enfrentó a Blue Panther y Atlantis. “Sigo conservando mi máscara y no puedo revelar mi identidad como luchador profesional, por ahora solo soy el presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas”, aclara.

Por casualidades del destino, hace unos años conoció acerca de la lucha asociada, deporte que le fue interesando al grado de no solo ser competidor sino que ahora es el presidente de esta disciplina.

“Llegué por accidente, debido a que yo era luchador profesional y tenía relación con el entrenador Alexis Pérez, quien es forjador de semillero de atletas, no me gustaba mucho este deporte pero él me impulsaba a seguir, un día un compañero tenía que presentarse en la Arena Xalapa pero como se lesionó me pidió que fuera yo en su lugar, porque teníamos el mismo peso y categoría, al final me convenció, fue que me empezó a gustar y aquí estoy”, dice.

Sin retirarse de la lucha libre profesional, empezó a participar en la lucha asociada, donde representó a México en los Centroamericanos de El Salvador y en los Panamericanos del 2006.

Su llegada a la lucha asociada o también llamada lucha olímpica se dio por accidente | Foto ilustrativa: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

“Empecé a dar buenos resultados y aunque empecé al revés pues me gustó. ¿Por qué digo que al revés? Porque la base es la lucha olímpica, antes de ser luchador profesional hay que pisar ese tipo de escenarios, es el punto medular, aunado a todo esto después de esa etapa es la lucha profesional. Mi caso, insisto, fue al revés”, manifiesta.

Afirma que aunque ha disfrutaba de ambas etapas actualmente se inclina más por la lucha olímpica en la que se requiere de mucha disciplina porque es un deporte de contacto.

S trayectoria dentro de la lucha libre profesional respalda su trabajo como presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Entrevistado durante el selectivo estatal rumbo a los Juegos Conade, el entrenador comenta que en la última década muchos jóvenes se han interesado por este deporte, sin embargo, no todos tienen la aprobación de sus padres por lo áspero que resulta ser.

Destaca que la mayor participación de jóvenes dentro de este deporte son de colonias o municipios rurales, quienes traen todo el entusiasmo por competir.

“Quiero comentar que en una ocasión pusimos un gimnasio en el centro de Xalapa para invitar a los chicos a participar dentro de este deporte y cuando mucho llegaron dos o tres; en cambio en las colonias hay más posibilidad de reunirse niños y cautivarlos con este deporte”, expresa.

Sin retirarse de la lucha libre profesional, empezó a participar en la lucha asociada | Foto ilustrativa: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

En ese sentido el luchador invita a los padres de familia a acercar a sus hijos a este deporte el cual es muy completo, de mucha disciplina y fuerza, además de que pueden estar en los selectivos y competencias, muchas a nivel internacional.

El selectivo se desarrolló en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte donde se dieron cita más de 100 jóvenes con aspiración de competir.