Ganadora de oro en deporte adaptado pide apoyo en beca estudiantil

Niza Marian Hernández Aguilar, monarca en el Campeonato Estatal-Regional de Powerlifting y Bench Press, realizado en Tulancingo, Hidalgo, se encuentra feliz por alcanzar la medalla de oro en el evento que dio boletos para asistir a Juegos Para Nacionales Conade 2022.

“Me siento feliz por lograr la medalla de oro, porque el trabajo que hice de entrenamiento con la profesora, Mariela Ferrer, dio resultados, sin embargo estoy un poco preocupada, porque se vienen gastos que implica una preparación para un evento de esta naturaleza”, dijo la campeona, quien padece displasia en el desarrollo de la cadera.

Deportes Tres xalapeños destacan en Powerlifting; logran tres medallas de oro, en Tulancingo





Y agregó: “Como anteriormente he platicado, estudio Negocios Internacionales en la Universidad de Xalapa (UX), en donde me están dando la baca del 70%, que de verdad es mucha ayuda y es gracias al rector, Carlos García Méndez y al contador Armando García, coordinador de deporte, sin embargo me cuesta mucho cubrir el pago y ahora será más complicado, porque tengo que prepararme para el selectivo y el nacional, por eso ojalá pudieran darme el 100%, para que me permita cubrir otros gastos de preparación”, comenta Niza.

La xalapeña que también es estudiante de la carrera de Tecnología Computacionales en la Universidad Veracruzana, espera puedan brindarle ese respaldo que requiere “para lograr alcanzar mis metas que tengo en mente y representar a Xalapa, Veracruz y en un futuro a nuestro país”, platica en entrevista.

Niza Marian Hernández en el Estatal-Regional, en la disciplina de Bench Press con 52.500 kg, hasta 72 kg, ganó oro; en 2021 fue ganadora de plata en Juegos Para Nacionales de Conade.

Niza Marian Hernández Aguilar, monarca en el Campeonato Estatal-Regional de Powerlifting y Bench Press | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Explica que en Tulancingo mejoró sus marcas y que estuvo cómoda durante el evento. “La competencia a la que asistí en Tulancingo, Hidalgo, estuvo muy bonita, la verdad todo muy bien, además me sentí bastante cómoda, más que en mis primeras participaciones. Mis tres movimientos estuvieron correctos, mejoré marcas personales y al ganar el oro sentí mucha felicidad”, comenta.

“La última vez gané plata y me sentí feliz y el oro que es un logro más, me dio mucha satisfacción, por eso espero que el rector de la UX, Carlos García Méndez, pueda apoyarme con la beca del 100%, para continuar es este camino que me ha dado tantas alegrías y no sólo a mí, sino a todo Veracruz”, concluye Niza.