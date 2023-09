Éxito, respeto y disciplina, fórmula del campeón Diego López

“Si yo pude con una discapacidad, con limitaciones, con enfermedades, con circunstancias adversas, porque todos las tenemos, ustedes también pueden ser gente de éxito, gente de bien. Ustedes siempre deben buscar ser la punta de lanza”, expresó el multimedallista internacional, Diego López Díaz, paranadador paralímpico y ganador del Premio Estatal del Deporte.

El paradeportista es quíntuple medallista de oro de los Juegos Parapanamericanos de Lima Perú 2019, cuádruple medallista de oro en el Campeonato Mundial de Paranatación de Londres 2019, y medallista en Tokio 2020, donde obtuvo oro en la prueba de 50 metros libres, plata en 200 metros libres y bronce en los 50 metros de espalda.

¿Qué dijo Diego López Díaz a estudiantes de Xalapa?

En la sala del Teatro JJ Herrera, el conocido mundialmente como el “Misil Xalapeño”, en breve charla con jóvenes estudiantes de preparatorias de Xalapa, los motivó a seguir sus sueños y enfrentar cualquier obstáculo que tengan en la vida, además le recomendó aprovechar todas las herramientas que les brindan sus padres.

Deportes Maestro xalapeño de taekwondo recibió certificación internacional

Además les dijo que deben aprovechar lo que esté a su alcance, para tener una vida aceptable, decente o de éxito más adelante, pues dice que ahora se da cuenta que no supo aprovechar esas oportunidades que le daban sus papás y que esos errores se pueden evitar al enfocarse en trabajar.

Con mucha seguridad contó que a los 8 años de edad comenzó a cambiar su cuerpo por la discapacidad que se le desarrolló y fue por una operación de apéndice que le dejó una secuela que desencadenó la discapacidad llamada Charcot Marie Tooth, que es degenerativa progresiva.

Las siguientes etapas para él fueron difíciles, pero encontró a personas que lo apoyaron a superar muchas cosas, entre ellas las burlas, esa burlas que lo hacía ocultar su discapacidad, que le causaba molestia, sin embargo, “es bonito encontrar amigos que te cuiden y apoyen”, pues halló varios que lo hacían sentir bien a no sentirse diferente a pesar de serlo.

Con la experiencia en el manejo de los mementos, aprendió que todas las personas son diferentes, “pero sin lugar a duda, todos somos seres humanos, que a pesar de tener diferentes tipo de personalidad, tipos físicos y de características, que nos hacen ser únicos, porque no hay otro igual, somos y siempre seremos seres humanos”.

Vuelve a leer: Turismo deportivo, importante fuente de ingresos para Veracruz

Por lo tanto dijo que, “debemos ser tratados todos con dignidad; unas de las cosas más importantes de un ser humano, es tratar a las demás personas con dignidad, ser respetuosos y poder colaborar con la sociedad y vivir en armonía y en conjunto, vivir tranquilos y no preocuparse ni hacer cosas indevidas”, les dijo a los alumnos y profesores presentes en el JJ Herrera.

Les remarcó que muchas muchas veces, “nos queremos sentir inferiores o superiores, pero debemos aprender a comportarnos por igual como seres humanos, sin importar los rasgos o características que tiene cada persona”.

¿Qué ha conseguido gracias al deporte?

Deportes ¡Listos para la Copa Interclubes! Cocodrilos Veracruz participará en torneo de San Luis Potosí

Destacó que gracias al deporte muchas puertas se le han abierto, además, “el panorama a conocerme a mí mismo, conocer mis capacidades y también a que si yo pienso que tengo un límite, lo puedo superar. Gracias al deporte comencé a ir bien en la escuela. El deporte me motivó a salir adelante, a ser el mejor y sabía que si quería seguir en el deporte debía echarle muchas ganas a la escuela, recomendación que le dio al público presente.

“Muchas veces nos limitamos a los miedos, yo los exhorto e invito a que no tengan miedo; si quieren ser maestros de música, de artes plásticas y de verdad les gusta, háganlo, inténtalo y siempre teniendo en mente ser el mejor. Como deportista, dice que se dio cuenta que todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa, porque las cosas no son gratis, “hay que trabajar, por que todo siempre tiene un trabajo previo”

Por último dijo a los alumnos: “Si quieres conseguir algo, primero debes de sembrar para después cosechar. Si no siembras no vas a cosechar nada en tu vida y un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo y hay que estar dispuestos a tomar las acciones y decisiones que nos hace estar más cerca de lo que queremos y deseamos”, concluyó.

También estuvieron presentes, el director de Cultura Física, Bertoldo Reyes Campuzano, el enlace regional del Instituto Veracruzano del Deporte, Antonio Pérez Cabrera y el regidor Carlos Rugerio Martínez, entre otros.