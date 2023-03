El powerlifting le cambió la vida: conoce a Lucía, profesora y ahora deportista

Lucía Guadalupe Castro Callejas, profesora de preescolar, hace tres meses inició la práctica del powerlifting y ahora su vida cambió, pues descubrió cualidades que no se imaginaba tener.

La xalapeña es licenciada en pedagogía, carrera que cursó orgullosamente en la Universidad Veracruzana; actualmente es maestra del plantel educativo, “Jean Piaget” y aunque sus actividades son muchas, hace espacio de 3 horas en su agenda para entrenar.

Diariamente de 4 a 7 de la noche, la profesionista trabaja con la profesora Mariela Ferrer Sánchez en el gimnasio municipal de San Bruno, porque desea llegar al próximo nacional.

¿Cómo inició a practicar el powerlifting?

En plática con Diario de Xalapa, Lucy comentó que tiene 3 meses realizando la actividad, gracias a David Montiel, campeón nacional de powerlifting.

“Conocí a David en una pasarela y comenzamos a salir, luego me invitó a conocer este deporte. Una vez que lo conocí, ahora digo que es algo muy bonito, entretenido e interesante, además es de mucha disciplina y se gana en todos los aspectos”, explicó.

Del nacional pasado dijo fue su primera participación, en donde no ganó medalla, sin embargo, sí logró llegar a la puntuación, “pero me faltó el último puntaje para lograr una presea”, recordó.

Estar en ese evento implicó entrenamiento diario, algo muy bueno para ella, porque la hizo fuerte y disciplinada.

“Entrenar diariamente, me hizo ver mi capacidad. Anteriormente no me daba cuenta y ahora sé lo capaz que soy, por eso tengo satisfacción y mucha felicidad”, comentó.

Y agregó: “Me siento con fuerza y bienvenido lo que venga. Quiero saber más, tengo hambre de más y obtener más, además anhelo obtener medallas para Xalapa y Veracruz. Este deporte me cambió la mentalidad y lo físico, ahora soy más fuerte en ambas cosas”, platicó la profesora.

Su objetivo dice es llegar al nacional, además representar a México, algo que toma como proyecto a corto y largo plazo, porque sabe que el camino es largo, pero no imposible.

“Ya representé a Veracruz, y deseo seguir así, pero también deseo hacerlo por México. La mira la tengo en los nacionales, creo serán en octubre, y ahora estoy enfocada en eso. Sé que hay otros eventos y subir marcas y ya estoy trabajando en eso”, puntualizó.

La hija de Manuel Castro y Lucía Callejas, dice tener comunicación con su entrenadora, con temas del beneficio de la actividad, además del rendimiento físico que ahora tiene.

Reconoce que jamás imaginó estar en la disciplina y todo fue gracias a su novio David Montiel, “porque honestamente me inspiró; ahora veo mi potencial, además cuento con el apoyo de mi familia que me dice le eche ganas, pero con mucho cuidado”.

Otra motivación para ella son sus compañeros de trabajo, que le piden de lo mejor de sí: “Siempre me dicen, con toda la frente en alto que vaya a representar a Xalapa y que muestre de lo que está hecho Veracruz y bien merecido lo que sea, qué el esfuerzo se note y que se haga valer, dijo.

Por último agradeció el apoyo de sus padres y su novio David, “porque me llevó a este mundo, me involucró en este mundo, en el que deseo continuar siempre. Le agradezco mucho, porque en el pasado, tuve ganas de hacer ejercicio, siempre quería hacerlo o tener disciplina o constancia, pero por el trabajo, economía, o pereza no lo hacía, entonces apareció él y me dio ese empuje, por esto me di cuenta que las personas llegan a la vida de uno por algo”, concluyó.