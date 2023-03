¡Todo o nada! Raúl Landa fomenta el amor y respeto al béisbol

“El beisbol es elegante, respetuoso, formativo, educativo y de valores. Pero es muy celoso, o te entregas por completo y te da todo o lo juegas a medias y no te da casi nada”, palabras de Jesús Raúl Landa Rivera, entrenador del Centro de Desarrollo Chileros de Xalapa.

El xalapeño es un apasionado del beisbol y dice que la fórmula para ser buen jugador y entrenador es que se tiene que amar este deporte, “apasionarte, respetarlo, cuidarlo, tienes que sentirlo para ser un buen beisbolista, para enseñarlo y para transmitirlo a tus alumnos”, platicó para Diario de Xalapa.

¿A qué edad inició en el deporte Raúl Landa?

La historia de Raúl Landa en el beisbol inició a los 10 años de edad con las novenas de Pitufos y Diablitos; con estos equipos jugó en la Liga Escuela de San Bruno dentro de la categoría 11-12.

Por cuestiones ajenas al deporte se alejó, pero regresó tiempo después para ser parte de equipos tradicionales de Xalapa en diamantes legendarios como los desaparecidos Campos Juárez.

Vistió los colores de Micro Servicio Star, Bravos de Rébsamen, Piratas de Chicago, Deportivo Madero, Talleres del Servicio Urbano, Bravos de la 6 de Enero, Deportivo Dulcelandia, entre otros.

“Con el último equipo que llegué a participar fue con el Toyoma, porqué, en el 2006, comencé a incursionar como entrenador deportivo”, dijo Raúl.

Con los conocimientos que adquirió inició su nueva etapa y fue con Tigres en la Liga Escuela Xalapeña; hasta el momento sigue ahí. “Entrené a Tigres de la 9-10 a la 13-14 y tomábamos parte de la Liga Infantil Juvenil Xalapeña, siempre estuvimos dentro de los tres primeros lugares”, recordó.

Y agregó: “Luego fuimos invitados a una liga de Coatepec, representando a la Liga Xalapeña. En ese campeonato quedamos en segundo lugar. Después nos invitaron en dos ocasiones a un cuadrangular a Perote, y las dos veces ganamos el primer lugar en la categoría 11-12”, explicó.

Su ojo clínico le abrió la oportunidad de encargarse de selectivos en las categorías, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-18, representando a Xalapa.

Posteriormente formó al equipo Emiliano Zapata categoría 15-18 con el que logró llegar al título en forma invicta en un campeonato nocturno de la Liga Xalapeña; con ese torneo se despidió de sus jugadores que en su mayoría eran de Tigres, pues cada uno partió a otras novenas importantes.

“De Tigres salieron muy buenos beisbolistas, como mis dos hijos, Jesús y Kevin Landa, que jugaron con Chileros de Xalapa; Luis Morales que jugó también con Chileros; Brandon Figueroa que perteneció a Diablos Rojos del México. En ese equipo de Tigres y de Emiliano Zapata, surgió Kevin Landa que fue parte de El Águila de Veracruz y lo mandaron a la Academia de Beisbol de Monterrey, Nuevo León. De ahí lo mandaron a Arizona”, comentó orgullosamente.

Luego de esa etapa hizo un paréntesis, hasta que llegó la oportunidad de regresar a ser parte del Centro de Formación Chileros de Xalapa.

“Por un tiempo dejé de ser entrenador y luego recibí una invitación por parte del ingeniero Vicente Juárez Amaro a participar como entrenador deportivo. Actualmente lo soy de equipos infantiles, así como de las selecciones que forman la Liga Escuela”, expresó.

Ya como parte de su nueva organización se encuentra trabajando en la formación de la Sub-13 que tomará parte del nacional de beisbol que será en esta capital.

“Ahorita estamos trabajando con el preselectivo los días martes y jueves en el Deportivo Colón. Somos tres entrenadores; el maestro Julio, Carlos y un servidor”.

¿Qué es lo más importante en el beisbol?

Para Raúl, lo más importante que ha logrado con el beis, dice que es formar jóvenes talentosos "que a base del beisbol se han podido ayudar ellos y a su familia. He creado grandes amistades que me han ayudado en muchas cosas y principalmente he formado jóvenes que hasta la fecha me siguen hablando con mucho respeto y con mucho orgullo”, explicó.

Por esto recomienda la práctica de este deporte, “porque es educativo, formativo, respetuoso donde se forman muchos valores. En el beisbol se abre la mente a muchas cosas, tu mente se agiliza, porque tienes que estar atento a las jugadas, que en un momento pueden cambiar”.

“Si tú te concentras en el beisbol te preparas para la vida. Lo puedes comparar con otras cosas. Por ejemplo, para hacer una doble jugada debes estar atento a lo que va a pasar, te tienes que prevenir con anticipación a una jugada y si vas a presentar un examen, estudias, te preparas y te previenes a la jugada que es el examen, así es el beisbol”, explicó.

Por último el entrenador invita a ser parte del Centro de Desarrollo de Beisbol Chileros de Xalapa. “Si desean ser parte, pueden ir a los bajos del Deportivo Colón de lunes a jueves de 16 a 18 horas. Ahí se manejan diferentes categorías; iniciación que es la 5-7 y las otras son: 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-18”, concluyó