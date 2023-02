Luis corre para apoyar a familias rarámuris; así es su iniciativa

El atleta originario de Chihuahua Jorge Luis Martínez Chávez recientemente visitó Xalapa y lo hizo para cumplir su reto “32 estados en pies ligeros” que tiene como objetivo reunir fondos y víveres que entregará el 5 de marzo a la comunidad Tarahumara de la sierra de Chihuahua.

Esta aventura con causa y sin fines de lucro que inició el pasado 18 de febrero el embajador por los rarámuris, consiste en correr un maratón por estado y Xalapa ya fue parte de ese programa que tiene como plan 30 días y mil 600 kilómetros de recorrido.

Minutos antes de iniciar su trayecto desde la Casa del Lago de la zona de El Barrio de El Dique, Luis Martínez dijo para Diario de Xalapa que es la primera vez que viene y es gracias a la invitación que le realizó Adán Elox, corredor mundial en tipo Backyard.

Explica que la campaña consiste en correr un maratón en casi toda la República Mexicana y lo hará hasta el 5 de marzo, porque dice que habrá una evento muy importante en Chihuahua en donde toda la comunidad tarahumara se reúne para esta tradicional competencia.

El recorrido inició en Casa del Lago | Foto: Luis Hernández/Diario de Xalapa

“Es como una tradición para mí, porque cada vez que uno llega a correrla, es llegar con algo, cobijas, comida. Nosotros juntamos fondos para comprar maíz en la bodega del pueblo y lo repartimos en ese lugar”, comentó.

Por esta acción que realiza en cada estado, dice invita a la gente a que se sume difundiendo la campaña, además para donar lo que gusten, ya sea efectivo o víveres que estará entregando a la comunidad rarámuri de la sierra de Chihuahua.

El deportista de 52 años de edad y originario de ese estado, comentó que este tipo de iniciativa la inició hace 3 años y fue desde Boulder, Colorado, Estados Unidos, hasta la Barranca del Cobre, mientras que los dos siguientes años fue en Nuevo México y ahora decidió realizarlo en todo el país azteca con este fin de ayuda.

En cuanto a la decisión de realizarlo en Xalapa fue porque Adán Elox, quien es parte del selectivo nacional de Backyard lo invitó cuando representaron al país mexicano en el mundial realizado en Chihuahua.

Reconoció la unión de los xalapeños y agradeció el gran apoyo que le mostraron cuando dio a conocer que la capital veracruzana sería parte de su recorrido.

“De Xalapa no solo me voy a llevar los apoyo que brindan, me llevaré el recibimiento de la gente. Nosotros venimos a correr para solicitar un apoyo, pero una de las consecuencias de eso, es la unión a través del deporte”, indicó.

Y agregó: “Con el simple hecho de dar pasos y correr, es increible todo el cambio que puede hacer no solo en uno como persona, sino en la gente de alrededor que uno puede inspirar y no lo digo por mi, sino por la gente que hace deporte”, expresó.

Jorge Luis Martínez Chávez fue recibido en la capital para cumplir parte de su reto por Lucy García, fundadora de la empresa Pacer Time, además de Israel Torres, Sergio Vázquez, María Enriqueta Peña y su amigo Adán Domíguez Elox.

El atleta luego de culminar su trayecto de maratón que realizó con varios xalapeños entre hombres y mujeres, tomó un pequeño descanso y luego se dirigió a Puebla, donde continuó corriendo y solicitando el apoyo.

Antes de correr en Xalapa, Luis Martínez tenía cumplido 6 maratones que inició en Cancún; en ese lugar hizo dos maratones y luego uno por ciudad hasta llegar a Xalapa, donde ya era recibido por varios deportistas.

Actividad fue realizada gracias a voluntarios | Foto: Luis Hernández/Diario de Xalapa

Del recorrido que hace, indicó que el tiempo de cada maratón es de 4 a 6 horas para que la gente lo acompañe en su trayecto, “puede ser un kilómetro o 10; no es una competencia ni récord personal, es solo unión de gente a través del deporte”, indicó.

Por último remarcó que esta es una campaña sin recursos, “nosotros no tenemos recursos para viajar, ni para la gasolina, nosotros estamos aquí gracias a la gente como Adán Elox a gente de Xalapa, a todos los voluntarios que nos apoyan con techos y en ocasiones con vales para la gasolina. Eso ha hecho que nosotros lleguemos hasta aquí. La verdad eso no se puede explicar ni cómo pagarlo, básicamente es dar gracias a toda la gente que desinteresadamente se unen a una causa más fuerte que uno mismo, que es ayudar a otro”, concluyó.