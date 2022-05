Todo un ejemplo: Jazmín logra su calificación a los Juegos Nacionales de Conade

La atleta xalapaña María Jazmín Hernández en distancia de 2 mil metros planos logró su calificación con tiempo de 7:03.45 minutos a Juegos Nacionales de Conade en el Macro Regional realizado en Mérida, Yucatán, por lo que ahora se concentra entrenando fuertemente con su equipo Star Runners, porque desea darle una medalla al estado de Veracruz.

Con emoción la jovencita de 14 años y estudiante del tercer año de secundaria en entrevista para Diario de Xalapa dice lo que siente al lograr el pase a la máxima justa nacional.

“El ganar mi boleto, me hace sentir bien, contenta y motivada con muchas ganas de seguir esforzándome para seguir mejorando y obtener mejores resultados en el Nacional”, destaca.

Ahora ya con su boleto en mano, dice sentirse segura en lograr el objetivo que es una presea, además remarca que en las semanas que tiene para trabajar, buscará mejorar su tiempo de 7.3 el cual desea poner por debajo de 7.

La deportista, quien inició en el atletismo a los 7 años, indica que ahora se encuentra trabajando todos los días dos horas diarias con mucha fuerza y velocidad, “porque siento que me falta mejorar un poco el cierre”, explica.

Reconoce que al presentarse en el Macro Regional de Atletismo lo hizo un tanto desconfiada en si misma, “pero ahora que logré esto, estoy súper segura de mí, además cuento con la confianza que mis padres me dan que creo están más emocionados que yo. También el apoyo de mi hermano que es siete años mayor que yo es muy importante para tener mayor seguridad, quien además me dice que le eche muchas ganas”, platica.

Para Jazmín el atletismo que es parte de su vida significa mucho porque le ha brindado seguridad, pero sobre todo salud.

La atleta invita a más niñas a practicar la disciplina que a ella la han llevado a competir a otros estados | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Este deporte se volvió parte de mi estilo de vida, ya no sólo es un deporte, es un estilo de vida, la verdad no me veo practicando otra disciplina, ha veces voy a natación, pero eso ya es algo extra”, expone.

Respecto al nacional espera que los resultados se den y sea una motivación más para continuar labrando su camino exitosamente como ha sido últimamente con su equipo Star Runner y con su entrenador Fredy Viveros.

“En el nacional daré todo de mí porque deseo motivarme para ir a competir a otros estados y porque no, en otros países, en donde me gustaría que fuera en fondo, porque me gusta más que la velocidad”, dice.

Jazmín a parte de dedicarse a entrenar correctamente, igual se concentra en las tareas escolares y de casa. Para mantenerse mejor asiste a un nutriólogo que le ayuda a estar en buen peso algo que le ha servido mucho y el resultado más palpable es su calificación a los Juegos Nacionales de Conade 2022.

Para concluir la atleta invita a más niñas a practicar la disciplina que a ella la han llevado a competir a otros estados.

“Invito a más niñas a que practiquen este deporte les ayudará a estar saludables como a mi. Si se animan se divertirán mucho, además que conocen nuevos amigos y amigas, así como otros lugares del país. Es verdad cuesta un poco al inicio, pero cuando te encarreras ya no hay vuelta atrás”, concluye.