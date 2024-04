Don Julio tiene 85 años y más de 70 medallas; busca apoyo para competir en Suecia

Veracruz, Ver.- Con 85 años y más de 70 medallas, Julio Sobrevilla Vicencio quiere seguir corriendo por el mundo, participando en competencias para conservar la posición de los 10 mejores a nivel internacional.

Su afición por las carreras, inició desde muy pequeño participando en competencias locales, pero fue hasta los 62 años cuando por primera vez llegó a un evento internacional.

“Siempre me gusto correr, en la primaria fue campeón local, después fui estatal, participaba en todas las carreras que anunciaban, corro 5 kilómetros, 21 kilómetros, el maratón, pero me quedaba ahí, no aspiraba a más hasta que supe de una competencia internacional y me animé a ir pero eso yo ya tenía 60 años”, expresa.

De oficio era comerciante y eso le permitía juntar el dinero que necesitaba para las competencias, el vuelo, el hospedaje, la alimentación y en algunas ocasiones lo han llegado a apoyar instituciones como el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).

Sin embargo, hace tres meses, perdió su empleo debido a unos problemas en el mercado y se tuvo que poner a botear para juntar recursos en busca de su participación en el Mundial de Atletismo Master en las pruebas de salto de altura, lanzamiento de martillo y bala que se realizarán en Gotemburgo, Suecia del 13 al 25 de agosto.

“Yo tenía mi negocio, me dedicaba a la venta de frutas y verduras pero hace tres meses, el señor que me rentaba tuvo problemas y clausuraron los locales, ando pidiendo cooperación para mi próxima competencia, no quiero desanimarme y tengo fe en que voy a juntar el dinero para hacer el viaje”, dice.

Sobrevilla Vicencio se encuentra entre los 10 mejores del mundo dentro de su categoría y ha participado en eventos que se han realizado en Italia, Porto Alegre, Brasil; donde ocupo el sexto lugar a nivel mundial.

“Empecé a correr internacionalmente cuando tenía 62 años, hoy yo estoy entre los 10 mejores del mundo y quiero seguir corriendo, mi próximo evento es en Suecia y estoy pidiendo apoyo a la gente, muchos se han solidarizado conmigo, me dicen que soy ejemplo de motivación para muchos porque a mi edad no me doy por vencido, necesito como 100 mil pesos para poder hacer el viaje”, manifiesta.

En México también es reconocido como campeón con un récord en Monterrey, Nuevo León por salto de altura ya que en las competencias máster son tiempos corriendo, saltando y lanzamiento de bala lo que se califica.

Orgulloso de sus tiempos, afirma que ha hecho hasta 12 segundos en los 100 metros planos.

“Aquí en Veracruz nadie tiene esos tiempos, con la edad también he bajado porque antes hacia los 12 segundos los 100 metros planos, ahora que tengo 85 me he hecho 18 pero me mantengo, hay otro señor de 90 años que también compite y lo he visto en las competencias, esto no es por edad es cuestión de actitud”, destaca.

Menciona que a sus 85 años cumplidos en el mes de enero no le duele nada y goza de una excelente salud por lo que insta a los adultos mayores a iniciar una nueva vida en el ejercicio.

“Debemos ser positivos, tener ánimos de lograr algo en la vida, sin importar la edad, yo nunca pensé en llegar a este nivel, siempre me gusto correr y creo que corría a lo loco hasta que tuve mi propósito, me presente en una carrera internacional con más de 60 años y eso no fue limitante pues he mostrado que se puede, que todo se puede hacer, hay que tener ganas”, asevera.

Julio, conocido como “Chico Julio” se encuentra en el crucero de Juan Pablo II y Costa Verde en Boca del Río donde realiza un boteo entre los automovilistas para juntar el dinero suficiente para viajar a Suecia para la competencia que habrá de celebrarse en el mes de agosto.

Durante su trayectoria como atleta acumula más de 70 medallas de oro, plata y bronce. “Tengo más de 70 medallas y quiero seguir acumulando, cuando voy corriendo yo me concentro y mi meta es ganar, no pienso en otra cosa y cuando empiezo a correr, no hay quien me pare, soy campeón”, resalta.