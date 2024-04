La pandemia lo trajo hasta aquí: la historia de Melvin Osorio, xalapeño subcampeón en calistenia

En marzo de 2020 en México por recomendación de la Organización Mundial de la Salud se inició una cuarentena debido a la pandemia del Covid-19, provocando que la población se guardara en sus domicilios, por lo que muchas personas buscaron la forma de realizar actividad física para evitar el estrés del encierro.

Una de ellas fue Melvin Demetrio Osorio Guevara, quien estaba por cumplir 18 años de edad. A través de videos en YouTube buscó opciones para estar físicamente muy bien, pues sabía que a través de ello su mente estaría ocupada y fue que encontró la calistenia, deporte que se basa en realizar ejercicios con el propio peso corporal.

El gran trabajo que realizó le rindió frutos sorprendentes, pues el nivel al que llegó le permitió participar en una competencia muy importante que se desarrolló en Hermosillo, Sonora, donde logró ser el segundo mejor a nivel internacional frente a atletas de 10 países.

Previamente participó en otras competencias y para llegar en óptimas condiciones, con mucho esfuerzo reunió dinero para trasladarse a la capital del país, donde se mantuvo por 5 días para entrenar y aclimatarse a la altura para lograr tener más oxigenación, pues sabía que en Hermosillo no solo iba a competir contra importantes deportistas, sino contra la baja altura de ese territorio.

Este logro es el resultado del gran trabajo de dos años y medio que realizó Melvin Osorio; actualmente es reconocido como unos de los mejores de México. Ahora se enfoca en un entrenamiento fuerte, pues pronto participará por primera vez fuera del país; será el próximo 22 de noviembre.

Sin embargo, para conseguirlo no solo tendrá que entrenar, sino que deberá buscar apoyo económico para alcanzar el sueño de representar a México, ahora más allá de las fronteras.

"Para asistir a este evento, ojalá patrocinadores me pudieran apoyar, hay algunos que me brindan su respaldo, pero requiero de más ayuda para representar a Veracruz y México en este internacional que se realizará en Colombia. Me pueden buscar en Instagram como Melvin Osorio". El atleta platicó un poco de lo que realizó para tener más conocimiento de la calistenia.

Contó que fue a través del YouTube que conoció el deporte y que al tener oportunidad en salir a correr, conoció a personas que le reforzaron la calistenia. "Era un grupo que ya no existe, entrenamos abajo del puente de la UV. El equipo ya se disolvió y cada quien realiza la actividad por su propia cuenta; ahora Javit Vera, quien es nutriólogo, me prepara para las competencias".

Recordó que también participó en Querétaro, en un nacional, donde logró colocarse en el lugar número 11, además participó en los filtros del “32 Aztecas”, una Copa Nacional que organizan 32 estados, en donde logró clasificarse y colocarse en las semifinales de cada filtro.

Expresó que la experiencia le permitió ser organizador del Golden Red, una competencia de corte internacional con equipos que se reunieron en la Ciudad de México. En ese evento llegaron participantes de Colombia y Paraguay; ahora se dará el tiempo para realizar su propia competencia en Xalapa el próximo fin de semana.

Este deporte es parte de su vida, pues platica lo ayudó a alejarse del mundo negativo y llevar un buen camino a través de la salud, por lo tanto invita a más personas a practicar cualquier actividad deportiva.

"Vengo de una familia que sufre sobrepeso y algunas enfermedades derivadas a la mala alimentación, ya que no llevamos una vida adecuada y fue que tomé la decisión de ser diferente a los demás y a mi familia y creo que lo he conseguido paso a paso", dijo.

Es entrenador

Muchas personas conocen su trayectoria que ahora lo buscan para activarse con la calistenia. Actualmente tiene un grupo de 10 atletas; también imparte clases en línea.

"Yo siempre les digo que busquen sus objetivos y que hagan deporte, que se alejen un poco de las redes sociales, ya que nos involucran en muchas cosas que no son buenas, pues realmente el contenido que a veces consumimos nos llevan a otras cosas que nada más son apariencias, por lo que hay que buscar algo realmente que construyamos y nos llene para poder realizarlo y cumplir los objetivos que nos plantemos, siempre y cuando sean positivos, por eso hay que comprometernos a alcanzar nuestras metas, si es a través del deporte mucho mejor".

Aproximadamente 5 horas al día de lunes a viernes Melvin realiza entrenamiento en su casa, en donde armó su propio equipo con barras. Él estudia en la Valladolid, universidad que lo apoya; la carrera que cursa es Informática.

"Con este deporte no he presentado problemas de salud durante los dos años que llevo entrenando. No he visitado el hospital, tampoco he tenido lesiones derivadas al deporte. Por eso les digo hagan alguna actividad que eso les ayudará muchísimo. Invito a las personas a que prueben la disciplina que en Xalapa poco se enseña, ya que no está fundamentada en nuestro Estado de Veracruz; desafortunadamente son escasos los grupos que hay, por lo tanto debemos ir formando nuevos valores para desarrollar este deporte que te da nuevas habilidades y nuevos conocimientos, además de mucha salud", concluyó.

