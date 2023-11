¿Igualdad de salarios? Deportistas xalapeños dan su opinión

Al conocer la iniciativa de la “Igualdad de salarios entre hombres y mujeres en el deporte profesional”, que se inició en el Senado de la República, deportistas xalapeños coincidieron en que es positiva, sin embargo, la ven complicada, pues los equipos profesionales no generan la misma derrama, pero esperan se dé ese paso.

En esta iniciativa se dio el aval de este dictamen y propusieron que nazca una comisión y que en 180 días se fije un plazo en cuanto al salario base se que tendrán a partir de los contratos de los atletas sin importar el género.

Analistas nacionales señalaron que no se busca la igualdad, sino que sea equidad, porque no se pretende que el deporte, especialmente en futbol femenil, las mujeres ganen igual que los hombres, sino que se coloque un tabulador en el que se estipule lo que las futbolistas y los futbolistas deben cobrar.

ANGÉLICA MOLINA CAMPOS, BASQUETBOLISTA PROFESIONAL

Angélica Molina mencionó que es una noticia buena, pero no nueva; “yo llevo 10 años en la actividad profesional y hasta la fecha no puedo decir que he recibido un salario justo a lo que reciben los hombres. Hay que decir que hay avance en la apuesta que están dando al deporte femenil; hay personas que apuestan y abren sus proyectos femeniles, pues intentan involucrar al deporte femenil”, indicó la “China”, quien además agregó: “Es una noticia buena que se haga algo justo, pero el detalle es que realmente se haga. Hasta no ver no creer. Mientras más pronto sea será mejor para verlo reflejado en los atletas”.

Destacó que ahora se apuesta por los deportes femeninos y que es un gran avance; “la situación es que se empiece y no se retroceda. Hoy en día mi salario como profesional nunca ha sido suficiente, no puedo decir que vivo de jugar basquetbol; la mayoría de las deportistas profesionales de basquet tenemos ingresos externos. Hay jugadoras que ganan más, pero no será igual que un hombre. Sé que hay hombres en el basquetbol profesional que ganan mínimo 100 mil pesos, mientras que una mujer, 3 mil, 4 mil hasta 8 mil siendo profesional. Como máximo los hombres ganan arriba de los 200 mil pesos y como mujeres como máximo que ha ganado una mujer mexicana no rebasa los 50 mil pesos; es un cambio drástico, es una diferencia muy grande, por eso espero que esto se haga rápido”.

IGNACIO PALMEROS, ENTRENADOR ESTATAL Y NACIONAL DE VOLEIBOL

Por su parte, Ignacio Palmeros, destacado entrenador de voleibol de Veracruz y técnico de la Selección Nacional U16, dijo que es algo muy bueno.“ Creo que está muy bien; básicamente la misma preparación física, técnica y táctica que tiene un hombre la tiene una mujer, por lo cual debe ganar lo mismo, no veo ninguna situación”, indicó. Además agregó que en los últimos años las mujeres han estado dando mejores resultados al deporte, “y creo que es un derecho real que se le debe dar continuidad o aceptación; ojalá quede ya como una ley”, indicó.

HÉCTOR HUGO ARELLANO, PRESIDENTE DEL CLUB DE FUTBOL DELFINES DE XALAPA

El directivo mencionó que es justo que gane la mujer igual que el hombre, sin embargo, destacó que el proceso de ver como un negocio especialmente el futbol femenil ha avanzado.

“El femenil ha avanzado, no como el varonil, pero sí he visto que va avanzando”. Sin embargo, puntualizó que los equipos femeniles están porque la Liga MX les exige por reglamento tener un equipo femenil, “pero hay equipos que no le dan la importancia requerida, pero sí hay los que se lo dan y los equipos que invierten ven resultados”, dijo.

En cuanto al pago dijo que tendrán que ver los ingresos para realizar una evaluación y ver que se vaya generando con base en los ingresos.

“En poco tiempo que la FMF le dio la importancia a la Liga Femenil, creo que hay resultados positivos, no como el que esperan, pero va en proceso. Creo que en base a lo que haya de ingresos debe generarse el egreso y posteriormente un pago”.

EMILIO MORALES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN VERACRUZANA DE BEISBOL

Emilio Morales destacó la propuesta presentada en el Congreso federal, pero en la práctica dice verla complicada.

“Como propuesta, de manera general es bueno que se establezcan bases, pero será difícil en la práctica tener una base mínima para el pago de una disciplina para hombres y para el pago de mujeres. Definitivamente la igualdad es difícil que se pueda dar en la práctica, porque depende del mercado”, dijo.

Respecto al deporte en México dijo que la mayoría es amateur: “En las ramas deportivas como el softbol y otras áreas se ve muy difícil que se practique el deporte profesional femenil, entonces como propuesta me atrevo hasta pensar que entra la parte electoral y se maneja con otro tipo de enfoque”, destacó.

Asimismo dijo que existen varios temas en esta iniciativa, por lo que ve difícil se establezca la igualdad de pagos, sin embargo, destaca que “se puede llegar a aterrizar la base; al fin de cuentas la mujer y el hombre que juegan un deporte de manera profesional deben tener una base para protegerlos, tanto a hombres como mujeres”.

ADRIÁN BECERRA, ENTRENADOR DE TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL

Para Adrián Becerra es correcto igualar los salarios, porque las mujeres hacen su esfuerzo, invierten tiempo, dedicación “y muchas otras cosas”.

“Pero se debe considerar que hoy en día el deporte varonil, y pongo como ejemplo el fut, está lleno de patrocinadores, hay más apoyo, resulta más viable pagar de sus sueldos a los equipos varoniles y no sucede lo mismo con los equipos femeniles o los deportes donde practican las mujeres”, expresó.

Además señaló que “puede perjudicarlas a ellas; por ejemplo la Liga MX leí que está apunto de desaparecer. Precisamente por eso, creo que tienen que hacer un detallado en el manejo de todo eso; sí tratar de hacerlo, pero creo que con las debidas proporciones; sí aumentar y tratar que los sueldos se ajusten, pero sí hay desventaja, porque los patrocinadores apoyan más el deporte varonil que el femenil”.

SANDRA GUERRA, FUTBOLISTA AMATEUR

“Esto es bueno para las que juegan futbol profesional y espero se pueda dar ese paso. La verdad eso ayudará a que la Liga Femenil crezca porque así motivará a las jugadoras”, dijo la futbolista amateur.

Igualmente remarcó que lo que están realizando ayudará para que más futbolistas se atrevan a dar ese paso en el futbol profesional, “pues hace falta que se nivelen los salarios. Sé que será complicado, porque el futbol varonil genera mucho dinero, contrario al femenil, pero esperemos se logre avanzar para que tengan un salario más justo las mujeres”.