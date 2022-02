Llega quinto extranjero a El Águila de Veracruz

Joey Wagman, nació en Danville, California y de origen judío, es el quinto extranjero que llega a las filas de El Águila de Veracruz como refuerzo para encarar la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol 2022.

El serpentinero que representa a Israel se une a los foráneos, Dylan Unsworth (Sudáfrica), Mike Devine (Estados Unidos), Paulo Orlando (Brasil) y Hayato Takagi (Japón); se espera confirmación de dos extranjeros más.

Deportes ¿Estás listo?, se acerca presentación del cuerpo técnico de Halcones de Xalapa Femenil





Wagman es el primer israelí que defenderá los colores del equipo veracruzano.

Alberto Plascencia, gerente deportivo del equipo rojo, atinó a decir que es un pitcher que tira strikes y que ataca zona de pitcheos secundarios en cualquier conteo.

El nuevo elemento nace en Danville, California, sin embargo su orígenes son judíos, por parte de su padre, por lo que forma una conexión con su herencia judía que le da derecho a elegir y representar a Israel desde 2017 en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC); también ha participado en clasificatorios a Juegos Olímpicos con Israel.

En entrevista para el portal The Jewish News of Northem, Joey Wagman dijo: “Poder llevar a Israel en mi pecho es un gran honor, es mucho más grande que yo, mucho más grande que los muchachos del equipo o incluso el beisbol. Es surrealista representar a un país que no ha tenido un equipo en los Juegos Olímpicos en más de 40 años”, declaró previo a su actuación en Tokio 2020.

Israel terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, con un récord de 1-4 y finalizó en el quinto lugar, por encima de la Selección Mexicana de Beisbol.

El serpentinero en el Draf de 2017, fue seleccionado por el equipo de GL, Medias Blancas de Chicago, además cuenta con un historial en el beisbol Colegial, Ligas Menores, así como con Oakland y Liga Independiente.

Wagman tiene un récord de 1-3 con Sioux Falls de Liga Independiente en 2021 en cinco juegos, con efectividad de 4.50. El israelí trabajó 30 entradas completas, permitió 36 hits, aceptó 18 carreras, recibió tres jonrones y ponchó a 20 rivales.