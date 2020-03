Los partidos de la Liga MX están amañados: Fidel Kuri

Xalapa, Ver.- Tras quedar fuera de la Liga MX, el empresario Fidel Kuri Grajales reapareció ante los medio de comunicación para reafirmar sus declaraciones referentes al amaño de partidos en la Liga MX "todo está en tribunales ahí están las pruebas, en los tribunales, ahí está todo", dijo.

El expresidente de la franquicia Tiburones Rojos de Veracruz que quedará desafiliada de la Federación Mexicana de Fútbol, no quiso hablar de la pruebas que presentó y los supuestos amaños de los que ha hablado durante las últimas semanas y tampoco va a revelar los nombres de los posibles involucrados en el tema.

Como lo ha mencionado desde la temporada pasada "la afición y los jugadores saben quién es y que cada quien se ponga el saco que le corresponde y en tribunales están las pruebas que requieran. El equipo es de los veracruzanos tiene que regresar a ellos, el equipo debe devolvérsele a Veracruz, se lo robaron y lo vamos a regresar".

PROCESO LEGAL

De acuerdo Kuri Grajales, debido al brote de Coronavirus las diligencias se han detenido, pero no pierde la fe en que terminado la contingencia se retomará el asunto ya que asegura sus abogados están al pendiente de los que suceda con el tema.

ADEUDOS

En cuanto a lo que publicó el delantero argentino Cristhian "Polaco" Menéndez y otros jugadores que vestían los colores del conjunto escualos el directivo comentó "eso lo tiene que ver la federación mexicana de Futbol, no conmigo".

"No me ha llegado nada y si me llega algo atenderé los reclamos, pero no hay nada, no sé ni qué empleados ni donde ni cómo, todo lo que he visto es por medios ahorita ya las cosas están en tribunales hay que ver realmente lo que existe", dijo Fidel Kuri, referente a los reclamos de los empleados administrativos y de confianza, los cuales lo acusaron de despidos injustificados.

PIRATA FUENTE

Lo que pudo confirmar es que mantiene el comodato del estadio Luis "Pirata" Fuente y las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Veracruz, y seguirá peleando por recuperar al equipo y hasta que no se diga lo contrario serguirá en posesión de los inmuebles mencionados.