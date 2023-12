¡Espectacular match! Trauma y Wotan enloquecen a sus aficionados en Xalapa

Aficionados xalapeños a la lucha libre vivieron una gran experiencia al ser testigos de magistral duelo entre dos imponente gladiadores de la Ciudad de México, formados en la escuela tradicional, ellos son: Trauma y Wotan, quienes brindaron en emocionante match que los presentes festejaron y agradecieron por tan espectacular momento.

Este combate fue sin tregua que debía salir un ganador, por lo que fue un digno espectáculo de lucha libre que fue disfrutado cada segundo de esta contienda por la afición que se presentó en el Gym Lion Fitness.

Luego de este encuentro, se sabe que ambos podrían exponer su máscara y la fecha sería en febrero del próximo año, por lo que pronto se esperan noticias para saber si están de acuerdo los dos luchadores en mostrar su identidad, pues uno de los dos quedará al descubierto.

Este match que protagonizaron Trauma y Wotan llamó la atención de otros luchadores, pues fueron testigos de un momento que quedará grabado en la historia con letras doradas, además en la mente de esas personas que se presentaron al llamado.

Trauma y Wotan brindaron en emocionante match que los presentes festejaron | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Por su parte Trauma dijo que es una rivalidad bien llevada a cabo, y que la continuidad y seriedad que le da cada empresa en México es fundamental para realizar espectáculos de este tipo que son disfrutados por los aficionados al “arte del pancracio”.

"Sí, así es una rivalidad natural, gracias a Dios se ha llegado al duelo por las máscaras, ya denlo por un hecho, reconozco que Wotan es un rival muy recio, un todo terreno, pero aquí también hay los conocimientos que nos inculcó mi padre El Negro Navarro, así que no me arrugo”, destacó el gladiador.

Trauma dijo que es una rivalidad bien llevada a cabo | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

El Negro Navarro es un luchador que ha escrito con letras de oro su carrera en los circuitos independientes; en la Arena Naucalpan es recordado con cariño; inició su gusto por la lucha libre al ver películas del Santo, Blue Demon y Huracán Ramírez; ahora su hijo le sigue sus pasos con gran elegancia.

Trauma reconoció que los duelos de apuestas los supera, sin embargo, dijo que no deberá confiarse, pues la moneda suele estar en el aire, además mencionó que nunca se debe menospreciar al rival, por lo que aseguro que puede ganarle la máscara a Wotan, o quizá en él nazca El Hijo del Negro Navarro, (si llegara a perder su máscara), “todo puede suceder”, indicó.

Comentó que no sabe qué sucedió con Fishman que sería el rival de Wotan: “no sabe que haya sucedido, pero una cosa sí les digo yo sí tengo el valor para enfrentarme a él, en esta lucha hay que apostar todo si quieres llegar a ser estrella, que ya estoy en este sitio, pero hay que culminar este tipo de encuentros”, comentó.

Ambos gladiadores que llegaron directamente de la Ciudad de México | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y agregó: “Es un hecho el duelo de apuestas (contra Wotan), aquí la afición no saldrá decepcionada si se hace o no, denlo por seguro que el contrato ya está y febrero del 2024 será la fecha", afirmó.

Al ser cuestionado que si podría ser el nuevo ídolo que espera la afición mexicana, indicó que está en el proceso correcto, “y no los vamos a defraudar, gracias al apoyo de todos ustedes por estar al pendiente de mi carrera, tenía ya mucho tiempo que no venía a Xalapa, así que gracias a la empresa por traernos de regreso y porqué no una lucha de campeonato ante Wotan que es el poseedor de ese título", concluyó Trauma, Hijo de El Negro Navarro.

Ambos gladiadores que llegaron directamente de la Ciudad de México, es casi un hecho que regresen a Xalapa a brindarse una vez más, pero ahora estará de por medio una máscara: Wotan es el dueño de título, y Trauma lo quiere, pero además desea también la máscara del rival; si llegara a perder, momento que podría pasar, existe la posibilidad que nazca en él, El Hijo del Negro Navarro.

Se esperan noticias pronto para desarrollar este duelo de máscara vs máscara y será una vez más en el Gym Lion Fitness de la ciudad de Xalapa.