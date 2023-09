Veracruzana gana campeonato Mundial de Gimnasia para atletas con síndrome de Down

María Bárbara Wetzel Aguilar hace historia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Femenil para atletas con síndrome de Down al ganar la medalla de oro en All Around, por lo que es la cuarta vez que se corona a nivel mundial; en esta ocasión lo hizo en la ciudad de Tshwane, Sudáfrica.

¿Qué otros campeonatos ha logrado María Bárbara Wetzel?

La originaria del municipio de Coatzacoalcos, anteriormente logró dos campeonatos mundiales en Italia, uno en Alemania y ahora lo realiza en Sudáfrica, oro que logra merecidamente por el gran esfuerzo que hizo en los entrenamientos.

Las competencias se realizan en el Max Sport Center de Eldoraigne, Tshwane, Sudáfrica, en donde habrá participación en ambas de Sudáfrica, Italia, México, Bulgaria, Argentina y Estados Unidos, este último tuvo representación con su cuatro veces campeona de Olimpiadas Especiales y dos veces campeona mundial, Chelsea Wener, ganadora en 2015 de la medalla de oro en la modalidad de gimnasia artística femenina.

En esta competencia participan en plataforma con el objetivo de que los atletas con síndrome de Down expongan sus grandes habilidades y también den un mensaje de inclusión que es más allá de la competencia.

Numerosas personas están siendo testigos del gran evento que tiene gimnasia artística masculina y femenina, además de gimnasia rítmica femenina con varios niveles de dificultad y qué serán evaluados con criterios de evaluación únicos.

Bárbara Wetzel se encuentra con el representativo mexicano y está acompañada de su entrenador, el cubano Julio González, además también está en el evento la maestra Aurora Puig que participará como juez e integrante del comité técnico internacional de gimnasia artística femenil de la Asociación Internacional de Atletas con Síndrome de Down.

Este cuarto campeonato del mundo que logra la veracruzana es muestra de la gran calidad mundial con la que cuenta y que a sus 19 años se reafirma en la competencia en la que se encuentra enfrentando a grandes gimnastas de Sudáfrica, Italia, Bulgaria, Argentina y Estados Unidos.

Su medalla ahora se suma a los diferentes títulos que ha conseguido, entre ellos tres campeonatos mundiales que ganó en Italia y uno Alemania; también tiene un tetracampeonato en viga de equilibrio y es tricampeona por especialidad en piso, además es bicampeona en salto y barras asimétricas.

Ahora en sus vitrinas tendrá 20 preseas que son 15 oros y cinco platas logradas gracias al compromiso, dedicación y amor a este deporte que le tiene la veracruzana representante de Coatzacoalcos.

Este domingo continuará la actividad y también hay posibilidad que logre sumar para la delegación mexicana, pues tiene las herramientas correctas para alcanzar una vez más el éxito en domingo.

¿Cuál es la historia de la atleta María Bárbara Wetzel Aguilar?

María Bárbara nació en diciembre de 2003 y desde que inició a practicar esta disciplina siempre ha destacado que a los 12 años de edad logró el campeonato mundial de gimnasia artística en la categoría junior.

Cuando la campeona nació le diagnosticaron "hipotonía", trastorno que afecta el desarrollo de los músculos y debido a esto ha llevado un tratamiento de terapia física por varios años con el objetivo de mejorar sus habilidades motrices.

Al iniciar a caminar su mamá para no dejar atrás la terapia la inscribió en clases de gimnasia y ballet a partir de los 3 años; los movimientos que realizaba de dar vueltas por todos lados demostró que la gimnasia era lo suyo.

A partir de los 5 años inició a participar en eventos regionales con niñas convencionales y a los 9 años ganó una medalla de oro por rutina de piso en la Copa Alianza Gilling de Cancún.

En 2015 ganó el campeonato mundial en Italia y luego participó en el 2018 en Alemania logrando en All-Around la corona mundial y ahora gana en Sudáfrica.