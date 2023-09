Gimnastas veracruzanas realizan destacada actuación en la Copa Cancún

Destacada participación tuvieron varias gimnastas rítmicas que son parte del Club de Oro, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica Copa Cancún 2023, en donde lograron preseas doradas, de plata y bronce, por lo que colocan a la entidad entre las mejores de la competencia.

¿Qué gimnastas de Veracruz lograron medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica Copa Cancún 2023?

Las deportistas que ganaron los metales son: Aroa Carballal, Mailen Mojica, Ximena Villarroal, Areli Molina, Scarlet Medina y Jade Madrigal, quienes regresaron a tierras veracruzanas con metales importantes que servirán de motivación para que continúen por el mismo camino que las llevará al éxito.

¿En qué otras competencias participarán?

Lo que sigue para este prestigioso Club de Oro es el campeonato Nacional B y C, en el que estarán participando siete gimnastas que son: Ashley Espejel clase II B, Michel Ramírez clase II B, Monserrat Ramírez clase III C, Areli Molina clase III C; ellas estarán bajo la supervisión de Graciela Cruz, Gretel Martínez y Flavia Mahnche.

La entrenadora y directora del Club de Oro, Claudia Lizeth Torres Cruz destacó la participación en la Copa Cancún de los equipos Club de Oro Mocambo y Club de Oro Orizaba, además dijo que gracias a los resultados obtenidos a nivel estatal, regional y nacional, madres y padres de familia continúan confiando en el proyecto deportivo dorado.

Es por eso que invita a formar parte en las escuelas del Club de Oro Mocambo Select que se encuentran en la conurbación Veracruz-Boca del Río, además en el municipio de Orizaba en el interior del Centro Deportivo Socum, en donde encontrarán dice, instalaciones en las que se integra a las niñas y las jóvenes a la gimnasia rítmica en sus modalidades de iniciación o de competencia, de acuerdo a las edades.

Además, señaló que ya comienzan a trabajar de cara al ciclo competitivo del 2024, en donde las gimnastas estarán participando a nivel estatal, regional, nacional y también internacional, así mismo invita a formar parte de la escuela que se encuentra en Boca del Río.