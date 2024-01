Descartan que Miguel Layún emprenda proyectos de futbol en Veracruz

Veracruz, Ver.- Por el momento, el futbolista cordobés Miguel Layún no tiene planes de emprender algún proyecto relacionado con el futbol en el estado de Veracruz, pero mantiene un arraigo y orgullo por su tierra afirma en entrevista su padre, el empresario del mismo nombre.

Miguel Layún padre afirmó que su hijo cuenta con una gran responsabilidad como presidente de la Kings League Américas, por lo que mantiene su atención en este proyecto. Sin embargo, no le ha comentado si tiene algún proyecto relacionado con Veracruz en puerto.

El empresario afirmó que Miguel Layún está orgulloso de su origen, por lo que no duda que en el futuro pueda emprender algo, aunque no en este momento, insistió.

“No es que no quiera voltear a Veracruz, como veracruzano es un buen jugador y un hombre orgulloso de su estado y del equipo que representó en un momento, pero no me atrevería a pensar si él estaría pensando que hacer en este momento en Veracruz, no puedo hablar por él”.

El padre del futbolista evitó hablar de la falta de un equipo profesional en Veracruz, desde que se desafilió en el 2019 a los Tiburones Rojos del Veracruz. Sin embargo dijo que en su momento, como parte del equipo veracruzano, Miguel Layún se comprometió al máximo.

Del mismo modo, recordó que Los Tiburones es el equipo de sus amores, a pesar de haber jugado en escuadras con renombre en México y en otros países.

“Él fue un jugador del equipo y como tal se comprometió, hizo lo que tenía que hacer, debemos recordar que cuando deja de estar con el Veracruz, un equipo de sus amores, porque siempre amó mucho a su equipo el Veracruz, de aquí sale a Italia para jugar contra el Atalanta, como primer mexicano que juega en la Serie A en Italia”.

Positiva la inversión en el Luis "Pirata" Fuente

El padre de Layún dijo que es positivo que el gobierno del estado invierta en la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente y se dijo confiado en que se hace lo posible para que pronto regrese el futbol profesional a Veracruz.

La remodelación del estadio de futbol, Luis “Pirata” Fuente, se llevará en tres etapas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Yo estoy seguro que el gobierno, el sector empresarial encontrarán la puerta para aquel en un futuro, en el corto plazo, resuelvan el tema de tener en Veracruz nuevamente el futbol”.

Finalmente Miguel Layún padre, dijo desconocer si su hijo tiene la intención de crear alguna escuela de futbol soccer dirigida a la niñez, pues, en la actualidad Miguel Layún se desempeña como director general de la Kings League.