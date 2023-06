Ya hay un detenido por homicidio de tío del futbolista Miguel Layún: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que ya hay un detenido por el asesinato del profesor jubilado de la Universidad Veracruzana en la zona centro, Francisco Javier, tío del futbolista del club América Miguel Layún y que se hará justicia.

En la conferencia de prensa de este lunes aseguró que se trata de un solo responsable y la línea de investigación tiene que ver con su entorno personal.

“No fue ejecución, no fue crimen de odio, no fue asalto, no fue secuestro, es una cuestión muy personal que yo no voy a dilucidar aquí, pero ya está detenido el presunto responsable, y está puesto ante la autoridad competente”.

García Jiménez remarcó que en este caso habrá justicia, independientemente de lo que haya pasado.

“En los homicidios que han acontecido hemos dado con los responsables, aquí ya se dio con el presunto responsable y tendrá que seguir su juicio, es una sola persona. Tiene que ver con su entorno personal, no voy a dilucidar aquí algo de un maestro de la UV”, abundó.

Fue el propio futbolista quien confirmó que su tío de 67 años de edad fue encontrado asesinado al interior de su vehículo ayer en el municipio de Nogales.

¿Qué ocurrió con el cuerpo hallado en la localidad El Aguaje, en Actopan?

Asimismo, refirió que sigue sin identificarse el cuerpo calcinado localizado en la localidad El Aguaje, en el municipio de Actopan hace unos días y que, presuntamente corresponde al líder de El Barzón, Ramiro Condado.

Expuso que la identificación, derivado de las condiciones en que fue localizado el cuerpo, tardará hasta un mes por parte de las autoridades forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por parte del cuerpo localizado en la localidad El Aguaje, en el municipio de Actopan, refirió que sigue sin identificarse / Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Sigue la investigación de la Fiscalía General de Veracruz, no va a ser sencillo por la forma en que se localizó, pero se va a informar. Lo mejor la prueba científica”.

Agregó que, si bien en Nogales se cuenta con equipo muy avanzado para la identificación, en este caso el nivel en el que se encontró requiere de un análisis mayor.

“Está calcinado y requiere un análisis y lo hará la Fiscalía, tomará tiempo, pero menos que cuando se mandaba al extranjero o a México porque no se tenía el equipo, ahora no, antes tardaba cuatro meses y nosotros será menos de un mes. Por la connotación del hecho la Fiscalía está guardando la secrecía, pero sí se va a informar”.