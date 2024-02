Decenas de personas despiden a Diego "Puma" Chávez, estrella de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Con la canciones como “El amigo que se fue” del grupo Bronco, decenas de personas se reunieron para recordar la memoria de Diego “Puma” Chávez Collins, la estrella de la colonia Ejido Primero de Mayo Norte en Boca del Río, que logró cumplir el sueño de llegar a primera división, debutando con el club de casa: Tiburones Rojos de Veracruz.

¿Quién era Diego “Puma” Chávez?

Luego del accidente que le costó la vida el pasado 14 de febrero, familiares, amigos y vecinos han celebrado su vida, su trayectoria y la amistad que mantuvo con sus amigos de la colonia con un mural colocado en la unidad deportiva “Los Pinitos”, donde dio las primeras patadas que lo llevaron a recorrer distintos clubes de primera y segunda división.

“Cumplió el sueño por todos, porque era un chingón; era el mejor de todos” fue lo expresado por sus amigos de la infancia, quienes se encuentran triste por la inesperada partida de Diego, con quien hace tres meses celebraron mientras estuvo en su natal Boca del Río, previo a al inicio de la temporada.

Elizabeth Collins Ontiveros, madre del joven, recuerda que desde niño Diego fue inquieto, muy inteligente y llegó a expresarle que quería ser licenciado; luego le manifestó que quería estudiar Educación Física para ser maestro y en la secundaria decidió ser futbolista.

“Le gustaba estudiar; me dijo que quería estudiar para licenciado, luego que quería ser maestro de Educación Física y me sacó de onda cuando me dijo que le gustaba la pelota, pero desde el kínder los maestros habían notado su talento. De hecho hubo un maestro que me dijo que lo lleváramos a una escuelita, pero en ese momento no le hice mucho caso”, expresa.

Menciona que en la primaria Diego empezó a asistir a una escuelita de futbol donde los maestros notaron su talento y tuvo visorias para las fuerzas básicas y para la sub 20, hasta que en el 2015 debutó con el club Tiburones Rojos de Veracruz a los 19 años.

Asegura que pese a que alcanzó fama nunca se olvidó de su familia, pues su esposa e hijos, así como sus padres, siempre fueron prioridad, al igual que sus amigos, con quienes mantenía comunicación.

Viajaba constantemente a Veracruz; en mayo para su cumpleaños era seguro que viajara para celebrar rodeado de su gente, de su barrio.

Mencionan que desde niño Diego fue inquieto y muy inteligente | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Él era de barrio, en el aspecto que le gustaba lo sencillo, le gustaba ayudar a todos, le gustaba celebrar su cumpleaños con sus amigos aquí en Boca del Río el 11 de mayo. Conmigo, con su papá, su hermana y sus sobrinas era ejemplar. Hace tres meses estuve en Juárez con él; adonde él iba siempre me decía ahí está tu boleto, vente para acá. Andaba siempre con él; estuve presente siempre para él y estoy muy triste por lo que pasó, pero también me alegra que tanta gente lo esté recordando, que esté celebrando su vida, que están aquí reunidos desde la noche el viernes”, externa.

Luisinho García Canela, uno de los mejores amigos de Diego, relata que en el barrio todos soñaron con ser futbolista, pero solo “Puma” alcanzó el sueño, por lo que, dijo, había mucho dolor por su muerte.

Recuerdan que su esposa e hijos, así como sus padres, siempre fueron prioridad | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Menciona que apenas hace unos días Diego le envió la camisa del equipo con el que estaba jugando, por lo que el dolor de su partida era más grande al recordar todos los momentos vividos, pues eran amigos desde la primaria.

“Él fue el único que consiguió el sueño. Estamos muy orgullosos de él y nos duele; aquí todos somos buenos pero él era el mejor. Hace poco había hablado con él; me mandó la camisa del equipo. Tengo mucha tristeza; aquí todos los del barrio lo queríamos”, manifiesta.

Freddy Antonio Montiel Chávez, primo del Puma, quien también fue jugador de segunda y tercera división, comenta que aunque Diego estaba lejos de su casa mantenía unidos a sus amigos, tenían comunicación constante y sus visitas a Veracruz se convertían en una fiesta.

“A él le gustaba mucho la fiesta. Cuando venía para Veracruz nos mandaba mensajes: ‘Estense listos que voy para allá’. Carnitas asadas, era una fiesta y así lo estamos despidiendo; aquí en el barrio el Puma Chávez es un icono”, sostiene.

Indica que unos días antes del accidente habló con él y sin imaginar lo que ocurriría le hizo una promesa que está dispuesto a cumplir por amor a su primo.

Los amigos mandaron a pintar un mural en el deportivo Los Pinitos, donde colocaron fotografías, camisas de los equipos donde estuvo y veladoras para guiar el camino hacia la gloria eterna.

Apenas hace unos días Diego le envió la camisa del equipo con el que estaba jugando | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Este viernes también se hicieron los primeros rezos para orar por su eterno descanso y los servicios fúnebres se llevarán a cabo en la funeraria La Luz del fraccionamiento Floresta.

Diego Chávez debutó en primera división en el 2015 con el club Tiburones Rojos de Veracruz; también pasó por los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados del Necaxa, y desde el apertura 2023 jugaba para los Bravos de Juárez.

Caravana recibe a Diego "Puma" Chávez en Boca del Río

Al ritmo de la batucada cantando "El Puma no se va, no se va" amigos y seguidores de Diego Chávez, realizaron una caravana para recibir el cuerpo del jugador oriundo de Boca del Río.

Diego Chávez debutó en primera división en el 2015 con el club Tiburones Rojos de Veracruz | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Partiendo del estacionamiento de un centro comercial de la cuidad de Veracruz, los amigos caminaron sobre la avenida Médico Militar hasta las instalaciones de la funeraria La Luz en el fraccionamiento Floresta. Alrededor de las 20:00 horas arribó el cuerpo de El Puma Chávez, quien falleció la madrugada de este 14 de febrero en un accidente automovilístico.

El evento se convirtió en una fiesta con batucada, bengalas y pirotecnia pues aseguran que así lo hubiera querido El Puma.

Tras la noticia de su fallecimiento, los amigos y seguidores han transformado su luto en alegría para celebrar la vida del jugador quien hizo su debut en el club Tiburones Rojos de Veracruz en el año 2015.

La familia del jugador se ha sumado a esta celebración que se lleva a cabo como un tributo para honrar la memoria del joven que a decir de sus amigos logró el sueño de todos los niños: jugar en la primera división.

Sus restos estarán siendo velados en la funeraria antes mencionada durante la noche de este viernes y el sábado.

El entierro del joven jugador será el día domingo, donde se planea celebrar un partido de futbol en la cancha "Los Pinitos", mismo lugar donde se inició como jugador, para posteriormente acompañarlo a su última morada.