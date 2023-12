¡Con pocos recursos! Nilverio Pino ha formado medallistas mundiales

Veracruz, Ver.- Con los mínimos recursos materiales, Nilverio Pino Pérez ha formado a deportistas del municipio de Tlalixcoyan para convertirlos en medallistas mundiales de la disciplina de levantamiento de pesas.

Originario de La Habana, Cuba, Pino Pérez de profesión Licenciado en Cultura Física y especialista en levantamiento de pesas llegó a Veracruz el 24 de octubre del 2006 tras un convenio de colaboración deportivo con el gobierno del estado que en ese momento encabezaba el priista Fidel Herrera Beltrán a través del programa Cuba-Deporte.

En su natal Cuba se desempeñaba como entrenador de reserva del equipo nacional, antes de llegar al estado donde tuvo una estancia de apenas unos ocho meses hasta que regresó a su país para continuar con el trabajo; después mediante otro convenio deportivo radicó en Campeche y cuando acabó la beca decidió volver al estado de Veracruz y permanecer fijo.

Durante los primeros tres meses de su estancia fija se incorporó como instructor de levantamiento de pesas en el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y más tarde fue invitado a incorporarse a un proyecto deportivo que se trabajaría en el municipio de Tlalixcoyan.

“Desde el 16 de agosto del 2009 llegue a Tlalixcoyan para quedarme a vivir y trabajar con los chicos de aquí, el trabajo ha sido arduo, cuando llegamos no existía el deporte de levantamiento de pesas, pero hemos estado impulsando el deporte y trabajando con un sinfín de atletas, la selección ha sido fácil porque demuestran el talento y empiezan a sobresalir”, explica.

Llegó a Veracruz el 24 de octubre del 2006 | Foto: Cortesía | Nilverio Pino

Durante su trayectoria, Nilverio Pino se ha consolidado como uno de los mejores instructores que ha formado a medallistas nacionales e internacionales a pesar de que los recursos materiales con los que cuenta son mínimos.

Reconoce que ha tenido que luchar contra corriente, enfrentado la falta de instalaciones para el entrenamiento de los atletas, incluso ha tenido que poner de su bolsa para la compra de algunos aparatos.

Además de que muchos jóvenes abandonan los entrenamientos para estudiar, trabajar o hacer su vida de parejas.

“Nos hemos enfrentando a diversas situaciones, las instalaciones donde entrenan los atletas tlalixcoyanos es una casita, no tenemos ni aparatos porque no caben, es lo que era una bodega de Conasupo, la rehabilitamos y se mejoró un poquito pero viene siendo 6 por 7.5 y ahí estamos formando a esos atletas que se han entregado al cien a la práctica del deporte, hay mucho talento de jóvenes deportistas pero tenemos una precaria situación económica, todo eso llegó a desanimar a los chicos".

Sin embargo afirma que en 14 años de trabajo, ha sacado a más de 15 medallistas nacionales y otros cuatro a cinco internacionales como Ángeles Cruz Hernández, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, Ana Karen Uscanga Lara, Gonzalo Gómez, por decir algunos.

Afirma que en 14 años de trabajo, ha sacado a más de 15 medallistas nacionales | Foto: Cortesía | Nilverio Pino

“Te puedo decir que Gabriela Nolasco está concentrada para su participación en el Grand Prix de Qatar, Ángeles acaba de llegar del mundial tuvo muy buenos resultados medalla de plata en el envión y bronce, este mismo año fue subcampeona Panamericana y medallista de bronce, en el clasificatorio para el mundial obtuvo medalla de oro, estamos destacando con los poquitos recursos que tenemos, pero ahí vamos apoyándonos porque somos un gran equipo, los atletas se han entregado y hemos demostrado todo el potencial que hay en Tlalixcoyan”, puntualiza.

Junto con su equipo de 13 atletas, Nilverio Pino se presentarán en el Torneo Nacional del Pavo 2023 que se desarrollará San Luis Potosí donde espera seguir acumulando triunfos.

“Vamos con 13 atletas, algunos no pudieron ir porque te repito, batallamos con la falta de recursos económicos, el IVD nos apoya con el transporte pero tenemos que buscar pagar el hospedaje, la comida, tengo entendido que por ejemplo Naolinco no irá porque no tiene recursos, nosotros sin apoyo hemos tratado de presentarnos en los eventos y sacar los mejores resultados”, asevera.