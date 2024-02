“Sacrificio y esfuerzo”: Osvaldo Platas, 16 años de vida; 10 amando el beisbol

Osvaldo Platas Utrera, joven pelotero de 16 años de edad, recientemente firmó con los Diablos Rojos del México, momento que ya disfruta junto a su familia que le ha brindado el apoyo incondicional desde que inició a practicar el deporte de la “pelota caliente” hace 10 años.

¿De dónde es originario Osvaldo Platas?

Orgullosamente platicó para Diario de Xalapa que vive en Plan del Río, sin embargo, también tiene un cariño muy importante por Cardel, pues fue la zona en la que nació, además agradeció el gran apoyo que le brinda su mamá Janet Utrera Rivera y su papá Ramón Platas Suárez.

Actualmente estudia el segundo semestre de preparatoria y tiene 10 años de practicar el beisbol, deporte que dice disfruta al máximo con el que ha defendido numerosas playeras, entre ellas de equipos de Carrizal, Cerro Gordo, Plan del Río, Chahuapan, Xalapa y los colores de la selección estatal y nacional.

"Con este deporte he conocido muchos lugares, he visitado varios estados de la república y puedo decir que el logro más importante es la firma que realicé con los Diablos Rojos del México, algo que me deja demasiado contento, pues hay muchas cosas que pensar a futuro".

Él sabe que en la posición que se encuentra no llegó solo, por lo que agradeció a sus padres, al profesor Fernando Mere y también al empresario y presidente de Caroco, Román Moreno, "pues son personas que han influido mucho en mi carrera deportiva", dijo.

Su opinión del beisbol

Un punto muy importante que destacó del beisbol que lo positivo es la unión su familia, porque los ha unido más por apoyarlo, "y aunque hemos pasado cosas malas y muchas situaciones, siempre hemos estado unidos toda la familia, por lo mismo de estar apoyándome".

El sueño que ahora vive dice le gustaría que muchos más lo vivieran, por eso le dice a los jóvenes que, "no aflojen, que entren, es duro, es algo de sacrificio lo que se debe hacer, pero sí se puede lograr con sacrificio y con demasiado esfuerzo y los resultados son muy buenos se los aseguro".

Puntualizó, que se logra el contacto con los Diablos Rojos a través del profesor Fernando Mere, además llamó la atención de los visores por las cualidades al lanzar y la velocidad con la que tira.

Osvaldo Platas dijo que lo buscaba desde hace tiempo por lo que ahora se encuentra muy contento | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

También sabe que su vida cambiará y no estará junto a su familia, pues deberá concentrarse en la academia, sin embargo, señala que son los sacrificios que se deben realizar para alcanzar el éxito.

La cualidad con la que cuenta para los conocedores es nata, pues sus 87 millas de velocidad con las que lanza es impresionante pese a no tener un entrenamiento de academia y la fuerza que tiene en su brazo es adquirida por él mismo, al ser su propio entrenador por mucho tiempo.

Iniciará su entrenamiento con miras a llegar a las grandes ligas con equipos como los Dodgers | Foto: Cortesía | Ramón Platas Suárez

Comentó que al encontrarse en Plan del Río en temporada de escuela despierta a las 6 de la mañana para alistarse y marcharse a estudiar; regresa a casa aproximadamente a las 14 horas, toma un ligero descanso, come y pasa tiempo con su familia. Para continuar reforzando su nivel, sale a correr y a realizar ejercicio.

"Actualmente entreno solo, casi toda la vida ha entrenado solo, por mi cuenta y mis ejercicios regularmente en las noches son de 8 a 9; es corriendo dependiendo del día una hora máxima y luego con ejercicios complementarios, como lagartijas, sentadillas, liga, toalla y todo eso para el pitcheo con el que actualmente lanzo entre 86 y 87 millas, algo que creó un motivo a los Diablos para hacer mi contratación", expresó.

También tendrá que enfocarse en sus estudios para profesionalizarse en el área de mecánica que es lo que más le llama su atención | Foto: Cortesía | Ramón Platas Suárez

Por último, dijo que peleará y trabajará fuerte para alcanzar su máximo nivel, pues sabe que en la vida todo se logra con esfuerzo y mucho sacrificio, además no quiere fallarle a las personas que lo han apoyado como a sus padres; "el esfuerzo que han hecho es muchísimo y trabajaré para que no sea en vano el apoyo que me han dado”, concluyó.