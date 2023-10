Pentathlón: más que un deporte, una forma de vida

A las edad de 10 años, José Antonio Gutiérrez Rivas ingresó a las filas del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario y en su primer día encontró valores importantes que ahora aplica en la vida: respeto, disciplina y amor a la patria.

Actualmente cuenta con 25 años de edad con rango de Sargento Segundo, además está propuesto a director de arma de caballería que de ser elegido será el coordinador de las diferentes armas de caballería en Veracruz.

Su ingreso al Pentathlón fue a corta edad y lo hizo cuando el pelotón estaba en la preparatoria “Antonio María de Rivera” y fue para ingresar al deporte, además en ser parte de las actividades que tiene el “penta”, algo que lo enamoró.

Ya instalado como cadete inició una nueva etapa de vida, pues encontró cosas positivas, “como amistad, solidaridad y familia, porque se crean lazos con personas que no conoces y se vuelven amistades muy cercanas con las que puedes contar en las buenas y en las malas. Si tienes algún problema, entre todos buscamos la forma de solucionarlo”, expresó Gutiérrez Rivas.

Actualmente, el sargento segundo, quien está bajo el mando del segundo comandante de infantería José Enríquez Pestaña Rodríguez, estudia la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos en la Universidad Veracruzana, parte de su vida que atiende correctamente, pues el Pentathlón le ha fomentado eso: el estudio.

En el camino de José Antonio se encuentra la Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Oaxaca, Zacatecas, Tabasco, Coahuila y Chihuahua, además numerosas competencias nacionales en donde ha destacado con la Zona XXX de Veracruz en Convenciones Nacionales, en las que ha dado muestras del gran valor que tiene al ser parte de la Sub Zona Xalapa.

Durante la charla con Diario de Xalapa, recordó su participación en algunos eventos que han sido significativos para él.

“En las competencias que he participado han sido muy significativas, como en el 2016 en Morelia, en donde competimos en sección con 33 personas marchando conjuntamente; ahí logramos un tercer lugar, posteriormente en 2017, en la Convención de Acapulco; en esa competencia participamos en formaciones antimotines, acrobacias, y defensa personal; también logramos un tercer lugar nacional, algo muy bueno para todos nosotros”, expresó.

Otro punto que destaca al formar parte del “penta” es que su familia es feliz al verlo contento, entusiasmado y motivado; es algo que se nota, “por eso recomiendo ampliamente ingresar a nuestras filas, porque hay muchas cosas positivas como el mantenerse ocupado; en mi es concentrarme en mi escuela, mejorar mis promedios, mejorar en mi vida social, se mejor alumno, mejor compañero, mejor amigo y tratar de ser el mejor en todos los ámbitos de mi vida diaria”, puntualizó.

Y agregó: “Por eso recomiendo que las personas ingresen al “penta”, porque fomenta tu disciplina, carácter, te ayuda a engrandecerte a ti mismo, te da mucha más condición en el ámbito deportivo, te vuelves una persona más disciplinada y más ordenada”, explicó.

Recordó cuando su abuelita falleció, momento difícil en su vida, sin embargo, dijo no estuvo solo, “mis compañeros me apoyaron moralmente; mi abuelita fue una persona muy importante para mi y ellos me apoyaron y motivaron, jamás me dejaron solo, me jalaron para no entrar en depresión y salí adelante, por eso digo con mucho orgullo, son mi familia”.

INVITA A FORMAR PARTE.

“Para las niñas, niños y jóvenes que quieran ingresar, pueden pedir información en nuestros entrenamientos que son: martes y jueves de 16 horas a 20:30 horas afuera del Estadio Xalapeño; sábado y domingo de 8 de la mañana a mediodía en la escuela primaria Salvador Díaz Mirón”.

Al ingresar los nuevos tendrán oportunidad en practicar marchas militares, acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, gimnasia acrobática, institucional, ética y valores de la vida diaria, bajo las instrucciones del comandante de infantería José Enrique Pestaña Rodríguez.

“Los invitamos a esta actividad es algo benéfico, por eso les digo, no se queden con lo que están viendo, traten de ver más allá de lo que está a su vista, busquen más allá de su horizonte y traten de ser el mejor”, concluyó.