Atleta xalapeña Claudia Márquez alista su próximo maratón

La destacada atleta xalapeña realiza intenso entrenamiento, pues en noviembre tomará parte de un maratón que podría ser en Guadalajara o Puebla; mientras toma esa importante decisión se concentra con las indicaciones que le brinda su entrenador Bernardo Guzmán.

Recientemente participó en la carrera atlética X24 en la que logró colocarse en el podio con un tiempo muy destacado en la distancia de los 10 km; prácticamente eso fue su regreso luego de que se mantuvo alejada del deporte por una complicación médica que se le presentó.

¿Cuál es la próxima competencia de Claudia Márquez?

"En estos momentos estoy entrenando para un maratón, todavía no sé cuál voy a correr, pero está entre Guadalajara y Puebla; en mi plan estaba el Internacional, pero desafortunadamente enfermé y tuve que descansar obligatoriamente, pues mi cuerpo me pidió ese receso", platicó la campeona e hija de Mario Márquez otro deportista destacado en Xalapa.

Del próximo maratón que tiene en mente, dice ya comenzó a trabajar, pues sabe que lleva un proceso más largo y espera dejar atrás el nervio que le produce este nuevo reto, debido a la enfermedad que tuvo, ya que descansó tres meses.

"Ya había regresado, pero recaí, iba a correr la internacional pero no lo hice, entonces tuve que parar un tiempo, y ahora ya regresé a entrenar. La carrera X24 fue parte de mi regreso y ahora ya me siento mejor por lo que mi preparación al maratón ya inició, solo me falta decidir el de Guadalajara o Puebla que serán en noviembre", platicó para Diario de Xalapa Claudia.

En esta competencia de los 42 metros 195 m, dice buscará realizar menos de 3 horas o mejorar su marca que fue de 2 horas con 59 minutos el año pasado, por lo que ya entrena intensamente con el programa que le brinda Bernardo Guzmán y con apoyo de su señor padre Mario Márquez que la acompaña a hacer las distancias.

"Ahorita llevo el programa que me mandó el profe, son más o menos 100 km a la semana; él lo planea; actualmente tengo más de 15 días y siempre sigo al pie de la letra lo que me indica, pues queremos conseguir nuestros objetivos", detalló.

De las carreras atléticas que actualmente no pueden realizarse en Xalapa por instrucciones de las autoridades por las obras que se realizan, dice que espera pronto regresen, "porque es feo que hagan eventos de velocidad y de otras cosas y el atletismo que es parte importante, lo han hecho a un lado. Sí, entendemos que hay tráfico y todo, pero realmente en una hora y entre más temprano que no haya tráfico, pueden desarrollarse", explicó.

Remarcó que en eventos llevan más tiempo, sin embargo, los realizan, "entonces espero que regresen pronto, porque no hay ya, y tenemos que salir a competir a otros lados, no importa, al final es tratar de dar lo mejor y mejorar resultados cada día, porque al final se trata de eso, pero esperamos nosotros los atletas que pronto regresen las actividades atléticas a la ciudad de Xalapa", puntualizó Claudia Márquez.

Sabe que las quitaron por el tráfico que se provoca, además por las obras que realizan, pero señala que pueden realizarlas en horario temprano con carreras cortas de 5 y 10 km, "que no llevan mucho tiempo, una hora y media, entre más temprano mejor y estoy segura que no afectaría tanto el tráfico, ojalá las autoridades nos apoyen, porque eso es muy importante para la salud y la promoción del deporte".

Y agregó: "Veo muchas personas nuevas en Xalapa corriendo y lo pude apreciar en la que se realizó en el Estadio Xalapeño y Los Lagos que se llamó X24; fue un evento muy familiar y bonito y espero organicen muchas más de ese tipo, igual el Ayuntamiento qué apruebe el deporte en lugar de prohibirlo, pues las carreras atléticas son muy importantes para la salud y para nosotros los xalapeños", concluyó.