Ramos Herrera, con la mente en más retos deportivos

El duatleta internacional, originario de Perote, Ramos Herrera Zavaleta, no solo es reconocido como deportista de élite mundial, también como persona humilde y muy agradecida, a aquellas personas que lo apoyan a continuar en su deporte con el que ha representado en varias ocasiones a Veracruz y México en competencias importantes.

En este año logró el campeonato del mundo en el Sprint Duathlon World Championships 2023, en Ibiza, España, con destacada participación en la categoría varonil 35-39 años y recientemente tomó parte del Maratón de la Ciudad de México, evento que tuvo sus complicaciones para el deportista y las platica.

“Para ser honesto, el Maratón de la Ciudad de México quedé a deber kilómetros que al final en la competencia, pues me cargaron la factura, me la cargaron doble, y es cuando se habla, que puedes tener el talento que tengas, pero cuando tu preparación no es la adecuada, siempre te va a costar un poco más mantenerte en los niveles”, expresó Herrera Zavaleta.

Sin embargo, se encuentra contento, pues logró cumplirlo, aunque acepta que, “los minutos se fueron un poco arriba de lo normal y hubo momentos críticos, donde dices, ‘son pocos kilómetros y ya me va costando’, también un poco de desconcentración, pero contento con este evento por terminarlo”, explicó para Diario de Xalapa.

Detalló que venía de un ligero problema físico, que afortunadamente no llegó a lesión, esto porque, “traíamos un problema de sobrecarga en esta preparación hecha para el Maratón; nos tocó por ahí un poco la carga muscular, descansamos las últimas tres semanas la intensidad que traíamos y eso repercute a la hora de la competencia, sin embargo, salieron las cosas”, explicó.

Y agregó: “Íbamos con el temor que se presentara esa molestia que traíamos en el gemelo, era la sensación, más que la molestia, pero quieras o no te desconcentra de lo que estás haciendo y eso a que siento que me faltaron kilómetros de entrenamiento. Fue un maratón realmente muy forzado, un maratón que se disfrutó, pero nos costó bastante, muy exigente, pero satisfecho con el resultado, con el lograrlo; creo que eso nos habla de que debemos prepararnos más y buscar objetivos pesados”.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Lo que ahora viene para el duatleta es esperar un posible llamado con el equipo mexicano de duatlón para asistir al Gran Prix de Francia, y de no llegar esa convocatoria, en noviembre podría asistir al Maratón de la Habana.

También en su mente se encuentra un maratón de fin de año que podría ser el del puerto de Veracruz o Mazatlán, pero todo será como se organice su equipo, y mientras eso ocurre entrenará muy intenso, pues sabe que así podrá cumplir con las metas que se ha planteado para cerrar el año.

Finalmente agradeció el apoyo que la gente le muestra cuando compite: “Agradezco a todas las personas que están detrás de esto para hacerlo posible; creo que hemos tenido bastante buena respuesta y apoyo de la comunidad deportiva que nos ha estado apoyando, motivando con sus porras y muestras de afecto para seguir adelante”.

Además reconoce el apoyo de sus patrocinadores para cumplir: “También en la parte de patrocinios, tanto de la marca Pirma, como del equipo que siempre ha estado muy atento al llamado y ahora sí que se han puesto las pilas para toda esta parte de sintonía para que sigamos ahí dándole. Gracias a Diario de Xalapa, por darnos la difusión en nuestras locuras, que eso es lo bueno para que la gente se siga motivando y moviendo con el deporte”, concluyó.