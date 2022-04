Arturo de Jesús sueña con jugar en primera división

Arturo de Jesús, jugador del equipo Pumas Filial Xalapa, tiene un sueño en mente que es jugar algún día en la Primera División Profesional de México.

El pequeño tiene 9 años de edad, es defensa central y conocido por sus amigos como “El Toro”, apodo que ganó por golpear fuerte el balón y defender limpiamente con fortaleza su portería.

Recientemente junto a Pumas Filial Xalapa obtuvo el tercer lugar nacional en torneo desarrollado en la Ciudad de México en las instalaciones de Fuerzas Básicas de los Pumas de la UNAM.

Su corazón está pintado de Azul y Oro, colores del equipo de la Máxima Casa de Estudios y lo es desde los cuatro años de edad y con orgullo lo menciona.

“Le voy a Pumas porque me gusta como juegan, igualmente Talavera que juega bien y el lateral Mozo”, indicó el pequeño.

Además la posición en la que se desempeña que es la defensa central, para él es la correcta, porque dice le gusta defender a su equipo, labor que ha desempeñado muy bien con apoyo de su portero.

“La defensa central en la que juego la verdad no me gustaría cambiarla porque apoyo a mi equipo a defender con ayuda de mi amigo y compañero el portero, no sabía que un defensa puede ser delantero, pero me gusta más defender”, indicó.

Su corazón está pintado de Azul y Oro, colores del equipo de la Máxima Casa de Estudios | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

El pequeño y gran futbolista dice que le gustan los deportes en general, pero su pasión por el futbol es más grande porque “sueño con jugar en Primera División y para eso estoy entrenando muy duro por eso tengo que echarle muchas ganas para poder ser seleccionado algún día”, comentó.

Arturo de Jesús tiene una hermana menor por un minuto 34 segundos con quien tiene excelente relación. Ella siempre lo acompaña a los eventos en el que ha participado con apoyo de sus padres, quienes siempre lo motivan a que continúe creciendo como futbolista, sin olvidar los estudios.

“Mis papás me dicen que le eche ganas y que siga como hasta el momento lo he hecho, porque si deseo llegar a jugar en Primera División debo seguir así. Me gusta la escuela también, llevo de promedio 9 en la Morelos, porque también un día deseo ser abogado como mi mamá”, indicó.

El pequeño y gran futbolista dice que le gustan los deportes en general, pero su pasión por el futbol es más grande | Foto: Pixabay

Para el niño el futbol es parte de su vida, sin embargo se da tiempo con permiso de sus padres de entretenerse con videojuegos o salir con amigos del fraccionamiento a divertirse un rato, pero si una pelota de futbol aparece en su camino no dudará en patearla.

“Recomiendo a más niños que jueguen futbol, se divertirán mucho. En el evento al que fuimos que perdimos el pase a la final por el mal estado de la cancha, conocí a muchos equipos de futbol y otros niños, además que gané experiencia algo que me gustó mucho, por eso les digo que jueguen al futbol”, concluyó Arturo.