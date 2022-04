Guerrera del taekwondo, conoce la historia de Maritza Yetzali

Tras dos competencias en los Juegos Nacionales CONADE, etapa regional, Maritza Yetzaly Hernández Salvador, logró posicionarse en primer lugar y será la representante de Veracruz en Taekwondo en la etapa nacional en la categoría sub20 de menos de 73 kilogramos.

Oriunda de Xalapa, Maritza Yetzaly participará en los Juegos Nacionales que se desarrollarán este año en Sinaloa, siendo la única veracruzana en dicha categoría que obtuvo su pase final el pasado miércoles en Oaxaca.

La deportista de 18 años obtuvo dicho pase al vencer en la etapa regional a las contendientes de Puebla y UNAM.

Para lograr la cinta negra y, posteriormente, su espacio para poder contender en las competencias regionales y nacionales debió pasar por un proceso de selección amplio.

“Yo inicié a entrenar a los siete años de edad, de inicio fue porque mi mamá llevó a mis hermanas mayores por una cuestión de salud, de sobrepeso, para mí, en inicio, fue un juego, después vi la importancia de las competencias y consideré que representar a mi ciudad, estado o país sería un orgullo”, expuso. En 2015 fue su primer intento para lograr competir en los juegos estatales; sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Luego de este momento dejó de entrenar por tres años y en el 2018 se reincorporó a los entrenamientos.

Para el 2019 y 2020 obtuvo el segundo lugar en la competencia estatal, lo que la motivó para intentarlo una vez más.

“Con la pandemia hubo una pausa porque no se podía entrenar, ni acudir a los gimnasios, pero no me di por vencida y seguí realizando algunas actividades desde mi casa, las cuales rindieron frutos”, dijo. En el 2021 logró su primer pase a los juegos regionales y, posteriormente, obtuvo el primer lugar de su categoría a nivel regional, donde tuvo los resultados que esperaba en el estado vecino de Oaxaca.

Al obtener el primer lugar, será quien lleve la bandera de Veracruz en los Juegos Nacionales de la CONADE. Ahí se enfrentará a representantes de varios estados del país.

Para llegar a este punto debió realizar entrenamientos de lunes a viernes en la Academia Nacional de Taekwondo KIIK, en Xalapa, bajo la dirección de los entrenadores: Yenaletzy Hernández Salvador y Andy Jair Moguel Sánchez. Mientras que el sábado realizaba entrenamientos en Veracruz junto a todos los seleccionados para la competencia regional.

Para Maritza Yetzaly el deporte ha sido y seguirá siendo su aliado, por lo que pretende continuar realizando esta actividad a nivel universitario. Tiene la intención de estudiar Lengua Inglesa y obtener una beca como deportista para seguir logrando triunfos. “La preparación debe ser constante, estoy enfocada en continuar con esta actividad y espero cumplir varias de las metas que tengo planeadas, quiero ser ejemplo de que para obtener resultados a veces se tienen que hacer varios intentos”, expuso.