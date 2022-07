Guerrera xalapeña: Luz Alexandra con gran deseo de llegar lejos en la lucha olímpica

La gladiadora xalapeña Luz Alexandra García de 16 años de edad, se encuentra motivada con la lucha olímpica, porque con este deporte ha logrado una mejor calidad de vida, además que ha conocido personas y varias lugares de la república mexicana.

En entrevista para Diario de Xalapa, la estudiante de Bachillerato comentó que en las pasadas competencias de Juegos Nacionales de Conade fue octavo lugar, sin embargo se encuentra contenta, porque mejoró su rendimiento, por lo que ahora dice trabajará más fuerte para estar entre las mejores del país el próximo año.

¿A qué club pertenece Luz Alexandra?

Luz es parte del equipo del Club de Lucha Olímpica Yaocihuatl y es alumna de la entrenadora Belén Godos, quien es una reconocida formadora de destacados gladiadores nacionales.

La atleta tiene cuatro años de practicar la disciplina y en ese tiempo ha demostrado gran nivel en competencias fuertes de Veracruz, así como a nivel nacional, ya que actualmente en la categoría Cadete está entre las mejores de México.

¿Cómo inició en la lucha olímpica?

Sus inicios fueron en el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, donde también participó en competencias con regular desempeño, sin embargo al llegar con su actual club comenzó a desarrollar su potencial.

“He mejorado mucho y la prueba son las medallas que he ganado como la del Pre-Estatal que se realizó en Xalapa, además gané el Estatal en Veracruz y el Macro Regional que fue en Yucatán para asistir a los nacionales en Mexicali”, expresó.

Estos logros, a la xalapeña la motivan a buscar ser mejor en este deporte, que significa mucho para ella, “porque me ha ayudado mucho en el aspecto de despejarme de todo lo que tengo a diario, es como un tiempo libre para mi, además que me da salud y seguridad en estos tiempos inseguros, sin duda para mí es un estilo de vida”, platicó desde Diario de Xalapa.

Luz Alexandra García se encuentra motivada con la lucha olímpica donde en las pasadas competencias de Juegos Nacionales de Conade fue octavo lugar | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Destaca que no piensa parar, porque quiere llegar lejos y ganar una medalla nacional, presea que le falta por conseguir por eso “debo seguir entrenando para el año que viene y nuevamente ir a los nacionales, ya que deseo ganar una medalla para mi Estado, se que el camino es largo, pero con dedicación y trabajo puedo llegar a conseguirlo”, afirma.

Reconoce que todo es gracias al apoyo de sus padres, quienes la motivan día a día para que pueda alcanzar el lugar que quiere, que es estar en lo más alto de un pódium.

“Mis padres siempre me apoyan y me dicen que no me de por vencida y que el no ganar medalla en los nacionales no es motivo para dejar de luchar, que esto lo utilice como catapulta para llegar lejos y alcanzar esa meta, por eso agradezco su apoyo que es muy importante para mi”, comentó.

La gladiadora, Luz Alexandra García invitó a más niñas a practicar la lucha olímpica | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Para concluir la gladiadora invitó a más niñas a practicar la disciplina “porque te da mucha salud y seguridad en estos tiempos. Ojalá se animaran a ir a nuestro club con la entrenadora Belén Godos en el gimnasio de la 21 de Marzo. Todos los entrenamientos son gratis, ahí los esperamos”, concluyó.

Luz Alexandra García López se presentó con Veracruz en Juegos Nacionales de Conade logrando un octavo lugar, sin embargo su representación fue positiva para el estado, ya que se mantuvo entre las diez mejores mujeres de su categoría.