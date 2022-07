Campeona orizabeña busca apoyo para viajar a Olimpiada de TKD en Bulgaria

Orizaba, Ver.- Naomi Castillo tiene la ilusión de acudir a una Olimpiada de Taekwondo en Bulgaria; sin embargo, la semana pasada le notificaron que ciertos gastos debían de ser cubiertos por ella, mismos que este viernes deben de quedar listos, ella necesita más de 62 mil pesos para pasajes y vuelo, su mamá comentó acerca del tema.

Acreedora a al menos cinco medallas de premios nacionales, Naomi ha sido partícipe de competencias varias desde que tenía 4 años de edad, donde ha sido partícipe de eventos viajando a Corea, Estados Unidos, al Abierto de Taekwondo en Austrias, el Panamericano de Costa Rica y el Mundial de Taekwondo de Bulgaria sería su próximo destino donde la deportista ve poco a poco su sueño perdió, pues el apoyo de la Federación Nacional de Taekwondo y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no cubre todos los viáticos.

En su categoría menos 68 kilos, desde el 2017 su primer Nacional de Conade obtuvo una presea de oro, 15 días después en la categoría junior donde ganó un bronce, en el 2019 acudió al Nacional de Conade con oro, luego siguió el Grand Slam y el Junior igual con presea de oro, Equipos de 5 y el abierto de Estados Unidos, en el 2019 Nacional de Conade y en la pandemia se vio pausada su actividad. Para el 2021 el Nacional Conade. Es decir, desde el 2017 a la fecha ha estado en Nacionales Conade.

Cabe hacer mención que el viaje a Austria y el de Costa Rica han sido sus primeros internacionales, las de Corea y Estados Unidos han sido de preparación y entrenamiento.

Mónica Castillo, madre de la joven deportista, comentó que el jueves de la semana pasada le fue notificada que para el viaje a Bulgaria que se estaría llevando a cabo los primeros días de agosto únicamente se pagarían el hospedaje y dos comidas, lo que implica que los pasajes y vuelos corren por cuenta de la familia, "ha sido bastante complicado, pues, no es nuestra única hija, pues la otra igual es deportista y apoyamos a ambas, mi esposo y yo trabajamos y en la familia igual hay gastos, nos hemos endeudado en préstamos y con el tiempo subsanarlo".

La mamá de la joven de 17 años comentó que hace unos días Naomi estaba en el Nacional Conade de Sinaloa y a la par les fue dada la noticia de que los gastos no serían cubiertos en su totalidad por la Federación y la Conade, "cuando se hacen estatales son muchos los que se inscriben en las áreas deportivas, ella participó por el municipio de Ciudad Mendoza y estamos esperando, mientras que en Orizaba la esperan a las 7:00 de la noche de hoy para hablar con ella, mientas nosotros buscamos medios".

¿Cuánto dinero necesita Naomi Castillo para participar en la Olimpiada de Taekwondo en Bulgaria?

Dijo que no es fácil para ellos como padres poder juntar 62 mil 800 pesos para camiones y vuelos que implican llevarla a dónde será la competencia.

Naomi, durante la entrevista se encontraba en clases, donde también ha tenido problemas y a decir de su mamá no se les da la correcta atención por parte de la institución a los jóvenes que como ella practican deporte y ahora ella se encuentra presentando exámenes para no perder la beca que tiene por parte del trabajo de su padre, no obstante Naomi estudia y entrena al menos 2 horas diarias, se mantiene en dieta y ha dejado de lado convivencias y fiestas por sus torneos y entrenamientos.

"Ella está triste porque me dice que le ha costado mucho entrenamiento, ha tenido lesiones, golpes y le ha costado mucho en la escuela donde los trabajos los hace de madrugada, como padre se siente impotencia, pues te dicen que de esta competencia obtienes tu pase a mundial y que de la nada te digan debes de juntar cierta cantidad de dinero, pues no cubrirán todo".

Cómo madre, expresa su molestia, pues afirma que de habérsele enterado 4 o 5 meses de anticipación, pues como familia ven la forma de juntarlo, no obstante tienen basta el viernes de esta semana para juntar el dinero.

A través de una cuenta de banco que ha sido publicada en redes sociales, familiares y amigos está haciendo lo posible para que Naomi pueda acudir a su primera Olimpiada de Taekwondo.

Naomi Castillo tiene la ilusión de acudir a una Olimpiada de Taekwondo en Bulgaria/Foto: Cortesía | Mónica Castillo

